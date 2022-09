Genshin Impact: HoYoverse collaborerà con Ufotable per lo sviluppo di un anime

Una serie anime basata sul popolare gioco di ruolo open world Genshin Impact è ufficialmente in lavorazione.

HoYoverse, lo sviluppatore di giochi con sede a Shanghai dietro Genshin Impact, ha annunciato una partnership con lo studio di animazione giapponese Ufotable per sviluppare un anime basato sul gioco di ruolo. Ha anche rilasciato un “concept trailer” di tre minuti nell’annunciare il progetto.

Potete vederlo qui sotto:

“Entriamo insieme in questo vasto mondo magico di avventure!”, dice l’account ufficiale di Genshin Impact. “Il progetto di collaborazione a lungo termine tra Genshin Impact e ufotable è iniziato”. Le società non hanno rivelato una data di uscita anticipata per la serie anime, né il trailer fornisce indizi concreti su ciò su cui potrebbe essere incentrata la trama dello show.

Pubblicato per la prima volta nel 2020, Genshin Impact è diventato rapidamente uno dei giochi per dispositivi mobili con il maggior incasso. Nel gioco di ruolo, i giocatori viaggiano in un mondo aperto alla ricerca degli dei dei sette elementi.

I progetti di Ufotable includono “Ninja Nonsense”, “Coyote Ragtime Show”, “The Garden of Sinners”, “Fate/Zero” e “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. Inoltre, lo studio ha lavorato ad altri adattamenti giochi, tra cui “God Eater” e “Tales of Zestiria the X”, entrambi basati sui titoli Bandai Namco.

L’annuncio dell’anime di Genshin Impact è arrivato durante la prima rivelazione di HoYoverse per la versione 3.1 del gioco, che dovrebbe diventare disponibile il 28 settembre. Secondo la società, l’aggiornamento per Genshin Impact amplierà la nuova regione di Sumeru aggiungendo un’enorme area desertica; introdurrà il Mausoleo di Re Deshret, dungeon, nuove missioni e armi; due nuovi boss nemici: Semi-Perpetual Control Matrix e Blightdrake con nuovi materiali per far salire di livello il personaggio; e tre personaggi giocabili di Sumeru (Nilou, Cyno e Candace).

