Geoff Johns ringrazia e loda la CW per aver compreso lo spirito di Stargirl nell’ultimo poster promozionale

L’ultima offerta televisiva a tema supereroi della DC, Stargirl, si distingue in qualche modo dal resto dell’attuale elenco di proprietà DC Universe, ma la più differenza più grande potrebbe essere anche solo la sua distribuzione.

Non solo i nuovi episodi della serie arrivano ogni lunedì sul servizio di streaming, ma fanno anche il loro debutto sul network The CW ogni martedì. È un arrangiamento unico e secondo il creatore della serie, Geoff Johns, il network The CW è stato un partner straordinario per Stargirl, uno che ha raccolto lo spirito della serie.

Durante una recente conversazione con ComicBook, Johns ha parlato un po’ dell’ultimo poster che The CW ha condiviso per Stargirl, che presenta l’eroina insieme a STRIPE in piedi accanto a un fienile dipinto coi colori della bandiera statunitense.

Per Johns, che ha creato il personaggio di Courtney Whitmore / Stargirl nei fumetti 21 anni fa, è stata una potente immagine che l’ha resa “reale” e ha mostrato quanto The CW abbia abbracciato Stargirl.

“Quel poster è stato quasi come il reggilibro del fumetto che esce per me”, ha detto Johns. “E non so perché ci sia voluto tanto tempo prima per riuscirci, ma forse è perché è come se potessi respirare per la prima volta in due anni: finalmente siamo in onda e Brec Bassinger mi ha mandato quell’immagine e mi ha detto ‘Questa è la mia preferita’, e io ho reagito diceneo: ‘è anche la mia’. Ed è probabilmente perché l’immagine cattura lo spirito così perfettamente per noi, è stato come il tappo di chiusura per me. Ero tipo ‘Oh mio Dio, è reale’. Non avrei mai pensato di vedere qualcosa del genere. E la cosa bella è che il team di marketing di CW ha abbracciato lo spettacolo, ha capito il tono, e ciò che lo spettacolo è, celebrandolo così bene che quando vedo qualcosa di simile, sono proprio come…. sono dei partner fantastici. So che ne sono appassionati, ma quell’immagine mi ha davvero colpito… Questo è il poster che voglio sul mio muro.”

It's Stargirl and Stripesy! Stream the series premiere free only on The CW: https://t.co/Fzt4BMWB73 #DCStargirl pic.twitter.com/bBbMdbD6qa — DC's Stargirl (@stargirl_cw) May 21, 2020

Essere un adolescente ha una sua serie di sfide, ma immagina se hai scoperto che un tuo genitore una volta era un la spalla di un super-eroe e che sei il prossimo in fila?

Questa è la premessa di Stargirl, che andrà in onda su The CW e sul servizio di streaming DC Universe. Stargirl si concentra su Courtney Whitmore, una studentessa delle superiori che scopre che il suo patrigno Pat Dugan era una volta Star-Spangled Kid, un aiutante del supereroe Starman.

Nel cast troviamo Brec Bassinger come Courtney Whitemore, Joel McHale nei panni di Starman, Luke Wilson come Pat Dugan, Meg DeLacy come Cindy Burman, Lou Ferrigno Jr. nei panni di Rex Tyler, Brian Stapf come Ted Grant con Anjelika Washington, Neil Jackson, Hunter Sansone come Icicle Jr., Yvette Monreal come Yolanda Montez, Christopher James e Jake Austin Walker come Brainwave Jr.

La serie presenterà anche altri personaggi dei fumetti DC, inclusi membri sia della Justice Society of America che della Injustice Society.

