George Clooney conferma che non gli è stato chiesto di tornare come Batman per il film di Flash.

Sono passati più di vent’anni da quando Clooney ha indossato la tuta – capezzoli e tutto il resto – per essere il Batman di Batman e Robin. Sebbene il film non sia stato ben accolto, lo sviluppo di un film solista sul Flash di Ezra Miller ha suscitato la speculazione circa il ritorno anche di Clooney. The Flash è impostato per esplorare il multiverso in alcuni modi significativi, con più versioni del Cavaliere Oscuro programmate per apparire.

L’interesse di Warner Bros. e DC Films per la comparsa di Batman in The Flash risale a diversi anni fa, ma l’entità della presenza del personaggio è cresciuta. Michael Keaton tornerà nei panni di Batman quasi trent’anni dopo aver interpretato l’ultima volta il ruolo in Batman Returns. Il suo aspetto sarà legato all’avventura multiversale. Il film riporterà in scena anche il batman di Ben Affleck. L’idea di avere due diverse versioni di Batman in un film ha portato i fan a chiedersi quante ne potrebbero apparire.

Con la speculazione che si scatenava sul fatto che Christian Bale, Val Kilmer, George Clooney o Robert Pattinson potessero apparire in The Flash, in una recente intervista con Empire (via SR), ha visto Clooney interrogato sul suo possibile ritorno.

Coloro che sperano di vedere il due volte vincitore dell’Oscar nel cast di The Flash rimarranno delusi nell’apprendere che Clooney non è stato contattato per un ruolo del genere. Ed è abbastanza fiducioso che questo non cambierà.

“È divertente far notare che non mi hanno chiamato! In qualche modo non ho ricevuto quella chiamata. Non hanno chiesto dei miei capezzoli. Ascolta, ci sono cose che non si sa mai, ma questo lo so [ride].”

