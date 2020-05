George Miller ha intenzione di girare il film su Furiosa senza Charlize Theron

George Miller ha in programma di espandere l’universo di Mad Max con un film prequel basato sull’Imperatrice Furiosa di Charlize Theron tratto da Fury Road del 2015.

Leggi anche: George Miller difende i cinecomics e la ricerca della profondità che rende i film indimenticabili

In un’intervista con il New York Times, il regista ha affermato che il film è una storia di origine e sta cercando un’attrice di 20 anni per assumere il ruolo. Ha detto di aver preso in considerazione l’utilizzo della tecnologia di de-invecchiamento per consentire alla Theron – che ha 44 anni – di recitare nuovamente la parte, ma ha deciso di non farlo.

“Per diverso tempo ho pensato che avremmo semplicemente potuto usare il de-ageing in CG su Charlize, ma non credo che ci siamo ancora con quella tecnologia”, ha detto Miller. “Nonostante i coraggiosi tentativi di The Irishman, penso che ci sia ancora una valle misteriosa.”

Nel preparare la sceneggiatura di Fury Road, Miller e il co-sceneggiatore Nick Lathouris hanno sviluppato storie per ogni personaggio, ma non è stato rivelato molto sul passato di Furiosa. Nel film, è un capitano di guerra diretto dal leader Immortan Joe, ma si rivolta contro di lui per liberare le concubine. Quindi forma un’alleanza con Max Rockatansky, interpretato da Tom Hardy.

Miller ha diretto tutti e quattro i film di Mad Max ed è stato nominato come miglior film e miglior regista per Fury Road nel 2015. Ha in programma di girare il film Furiosa dopo aver completato le riprese di Thousand Years of Longing, con Idris Elba e Tilda Swinton. Tale progetto è stato presentato all’American Film Market del 2018.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...