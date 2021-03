Ghost in the Shell torna in home-video con un’edizione imperdibile da 3 dischi

Dal 14 aprile il capolavoro e capostipite del cyberpunk cinematografico di Mamoru Oshii, Ghost in the Shell, sarà disponibile in un’imperdibile edizione Home Video.

Tra le novità Home Video targate Eagle Pictures è in arrivo “GHOST IN THE SHELL”, anime cult di Mamoru Oshii, pietra miliare dell’animazione giapponese edita in un’imperdibile edizione tutta da collezionare, con all’interno 3 dischi contenenti la versione del 1995 per la prima volta in formato 4K, e Blu-Ray, la versione 2.0 in Blu-Ray e una imperdibile card da collezione limitata.

Primo anime ad essere presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, “Ghost in the shell” è un autentico capolavoro cyberpunk ancora oggi attualissimo che ha rivoluzionato il genere fantascientifico.

Tokyo, 2029. Le reti telematiche controllano comunicazioni, economia e produzione. In questo mondo, che ha portato alla quasi totale ibridazione tra esseri umani e macchine, i cyborg hanno superato i limiti degli esseri umani in ogni settore, grazie ai loro impianti bionici e al mantenimento dell’essenza (il ghost) della razza umana. La criminalità informatica è la nuova frontiera della malavita organizzata e viene contrastata tramite la Sezione 9, gruppo di agenti capitanato dall’ibrido donna androide Maggiore Motoko Kusanagi. Un’entità misteriosa e onnipresente, il “Burattinaio”, sta hackerando il sistema nella sua totalità, mettendo in crisi la distinzione tra uomini e macchine.

Fonte: Eagle Pictures

