Ghost of Tsushima: Sony rivela che è in lavorazione un film diretto da Chad Stahelski

Con una rivelazione a sorpresa attraverso il Playstation Blog, veniamo a sapere che è in sviluppo un adattamento cinematografico di Ghost of Tsushima.

Come si può leggere nella comunicazione ufficiale:

“È in lavorazione il film di Ghost of Tsushima! L’idea di trasformare il nostro gioco in una nuova forma espressiva è entusiasmante, e siamo elettrizzati dalle possibilità che si aprono. Tutti noi abbiamo versato fiumi di lacrime in un cinema circondati da perfetti sconosciuti (Grazie mille, E.T.). Tutti noi siamo andati al cinema alla prima di un film, quando l’entusiasmo è alle stelle e la gente applaude non appena si spengono le luci. È un’esperienza di gruppo unica, che non si ripete in nessun altro luogo. Pensare di starsene seduti in una sala cinematografica a guardare Jin Sakai sul grande schermo è meraviglioso. Potremmo tutti rivivere la sua non facile trasformazione in Fantasma da un punto di osservazione completamente nuovo. Siamo lieti di poter realizzare tutto questo con la collaborazione di Sony Pictures. E Jin sarà in buone mani, affidato alle cure del regista Chad Stahelski, che è già riuscito a creare qualcosa di speciale con John Wick. La sua visione profetica, sostenuta da anni di esperienza, ha dato vita ad alcune delle scene di azione più belle mai realizzate. Se c’è qualcuno che può far prendere vita alla tensione al cardiopalmo dei combattimenti con katana di Jin, quello è proprio Chad Stahelski.”

Ghost of Tsushima è un videogioco d’avventura dinamica sviluppato da Sucker Punch Productions e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, in esclusiva per PlayStation 4. Ambientato in un open world, il gioco segue le vicende dell’ultimo samurai dell’isola di Tsushima, Jin Sakai, durante la prima invasione mongola del Giappone, intorno al 1270. Originariamente il titolo doveva uscire per il 26 giugno 2020, ma è stato posticipato per dare spazio a The Last of Us Parte II al 17 luglio dello stesso anno.

1274. Una flotta d’invasione Mongola guidata da Khotun Khan sbarca sull’isola Giapponese di Tsushima, prima tappa della spedizione organizzata da Khotun Khan (cugino di Kublai) per sottomettere il Giappone. Jin Sakai, ultimo erede del Clan Sakai, si riunisce con i samurai guidati da suo zio Lord Shimura nel tentativo di respingere l’invasione.

