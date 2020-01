Ghost Rider: Gabriel Luna affronta il suo futuro con il personaggio

I fan di Ghost Rider sono rimasti delusi quando hanno saputo che la serie incentrata sul personaggio non sarebbe andata avanti, ma la star Gabriel Luna è orgogliosa che una generazione di fan della Marvel ricorderà la sua interpretazione di Robbie Reyes in Agents of SHIELD.

Luna ha debuttato come il personaggio nel 2016, con Hulu che ha annunciato lo scorso maggio che stava sviluppando una serie su Ghost Rider insieme a una serie su Helstrom, solo per perdere la prima per divergenze creative che hanno portato alla cancellazione della serie, nonostante lo sviluppo della serie Helstrom sia ancora attiva.

“Mi stavo preparando per Ghost Rider da qualche tempo, ormai da qualche anno, aspettando”, ha detto Luna a ComicBook. “Credo che non ci siano molte speranze. Penso che sia principalmente finita. So che ci sono alcune pagine di una trama da leggere, il libro della vita di questo personaggio non è concluso. Ma per me, credo questo, rimarrà dov’è ora. Ci abbiamo messo il cuore e sono davvero felice perché che ci sia un’intera generazione di giovani, che sanno che Ghost Rider è Robbie Reyes. E Penso che non cambierà, sia che facciamo un altro spettacolo o meno. Penso che sia qualcosa che mi lascerà sempre molto orgoglioso. Quindi lascio tutto dov’è ora. Sono davvero entusiasta di vedere cosa riserva il futuro.”

I fan avevano precedentemente visto un’incarnazione dal vivo del personaggio di Ghost Rider nel 2007, con Nicolas Cage nel ruolo di Johnny Blaze. Debuttando prima della fondazione del Marvel Cinematic Universe, il film è stato ritenuto in gran parte dimenticabile, anche se è stato un successo sufficiente per guadagnare un sequel nel 2012, Ghost Rider: Spirito di Vendetta, tecnicamente superiore al primo film.

Purtroppo molti non hanno compreso quel film, e la delusione ha portato i fan a credere che il personaggio non potesse tradursi in dello storytelling in live-action, fino a quando Luna ha assunto il ruolo in Agents of SHIELD.

Nonostante la sua serie di spin-off non stia andando avanti, i piani per una serie TV di Ghost Rider confermano il potenziale del personaggio, sebbene quel progetto sia solo uno dei tanti progetti per Hulu che la Marvel ha abbandonato. Il mese scorso, la Marvel TV è stata assorbita dai Marvel Studios, e ogni nuovo programma ora probabilmente mirerà a sbarcare su Disney +, perciò possiamo probabilmente dire addio a questo tipo di spettacoli.

