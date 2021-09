Ghostbusters: Legacy, Ivan Reitman su come ci si sente a sapere che suo figlio dirige il progetto

Sono passati solo 40 anni da quando Ivan Reitman ha scatenato nel mondo un fantasy horror di fantascienza che gocciolava di una melma verde brillante, e negli anni successivi abbiamo visto sia un sequel che uno spin-off di Ghostbusters.

Ora, una new entry nel canone, Ghostbusters: Afterlife, arriva per gentile concessione di Jason Reitman, con Ivan Reitman come produttore.

Il film segue i giovani Trevor e Phoebe che ereditano una colonica dal nonno, sospettato di essere l’unico e solo Egon Spengler. Quando nel loro quartiere ricominciano a succedere cose strane, Trevor, Phoebe e un’ampia banda di familiari e amici, tra cui il fanatico di Ghostbusters, il signor Grooberson, devono rintracciare i loro nonni nella speranza di salvare il mondo da minacce soprannaturali.

Come parte della loro prima intervista insieme per il film, Ivan Reitman ha rivelato a Empire come ci si sente a sapere che suo figlio si è imbarcato nel franchise.

“Sono rimasto stupito che volesse farlo”, dice. “Aveva davvero la sua direzione. Ha lavorato per anni per stabilire il suo tipo di cinema e il suo talento distintivo, e poi ha voluto lanciarsi in questo, qualcosa che era già così famoso.”

Per Reitman Jnr. tuttavia, la decisione, sebbene scoraggiante, sembrava anche parte di un quadro più ampio.

“Per me è semplicemente un modo per fare un film per mio padre, che porti avanti l’eredità che mi è stata presentata quando avevo sette anni, ed è stata una parte profonda della mia infanzia, come faceva parte dell’infanzia di tutti.”

In Ghostbusters: Legacy, una mamma single (Carrie Coon) e i suoi due figli (Mckenna Grace e Finn Wolfhard) arrivano a Summerville e iniziano a scoprire la loro connessione con gli acchiappafantasmi originali, uno dei quali è apparentemente il nonno. Ha lasciato alla famiglia una vecchia casa decrepita, piena di segreti e vecchi gadget di Ghostbusters, tra cui l’iconica station wagon e un fucile protonico, come scoprono i bambini. Non sorprende che le cose diventino soprannaturali abbastanza rapidamente.

“In qualche modo una città senza faglie trema ogni giorno”, riflette il personaggio di Paul Rudd. Ma questo è Ghostbusters, c’è di più che solo tremiti. Ci sono spettri, fantasmi e… zombi? Fortunatamente, il nuovo equipaggio non dovrà gestire le cose da solo.

Ghostbusters: Legacy uscirà nelle sale l’11 novembre. Il film è prodotto da Ivan Reitman e diretto da Jason Reitman, che ha anche scritto la sceneggiatura con Gil Kenan.

