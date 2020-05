Ghostbusters: Paul Feig da la colpa del fallimento al “movimento anti-Hillary” del 2016

Il riavvio degli Acchiappafantasmi di Paul Feig non è stato ben accolto dal pubblico, e ora il regista Paul Feig sta dando la colpa al “movimento anti-Hillary” del 2016.

Durante una recente conversazione con Julia Cunningham in The Jess Cagle Show su SiriusXM, Feig ha parlato della negatività che è arrivata dopo che è stato annunciato che il suo film sarebbe interpretato da Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon e Leslie Jones.

Come sapete, il regista ha ricevuto un duro contraccolpo riguardo al casting.

“Alcuni autori, ricercatori o sociologi davvero brillanti devono scrivere un libro sul 2016 e su come si intreccia [il nostro film] con Hillary [Clinton] e il movimento anti-Hillary. Fu l’anno in cui tutti arrivarono ad un punto di ebollizione. Non so se fosse stato avere un presidente afroamericano per otto anni che li ha minacciati, o qualcosa del genere, ma erano pronti a esplodere. Nel 2014 o 2015, quando ho annunciato che l’avrei fatto, è iniziato tutto. È pazzesco il modo in cui la gente impazzisce per le donne che cercano di essere al potere o che cercano di ricoprire posizioni in cui non erano normalmente. È stato un brutto, brutto anno.”

In realtà la questione ha riguardato solo per poco la faccenda casting, e tanti non hanno avuto alcun problema con il messaggio di rappresentanza. Non è stato il cast a infastidire, semplicemente a molti non mi importava della storia del film o di come il cast sarebbe stato utilizzato. Con questo cast sarebbe anche potuto venire fuori un bel film dei Ghostbusters, ma a tanti non importava minimamente della versione di Feig della storia.

Dico questo considerando anche che per molti la parte peggiore del film è stata Chris Hemsworth, ed il suo ruolo così fastidioso. Il problema del film è stato tutt’altro, e se le cose fossero andate come dovevano, con il concept di John Landis forse la cosa sarebbe stata migliore.

Vi ricordo che nell’idea di Landis, il film sarebbe cominciato nel 1920, dove avremmo assistito al culto di Ivo Shandor e alla proclamazione di una profezia riguardante le due venute di Gozer sul nostro mondo. La prima sarebbe stata un fallimento, mentre la seconda, 30 anni dopo, avrebbe portato la distruzione della terra. In quell’evento un seguace del culto sa sarebbe lasciato sfuggire la cosa, e sarebbe morto… solo per diventare il fantasma noto come Slimer.

Con un veloce salto al 2016, avremmo visto “Ghostbusters” diventato ora il nome di un’azienda, privata e sovvenzionato dal governo. Con lo scarseggiare dei fantasmi e i fondi della società quasi finiti, i Ghostbusters sarebbe continuati comunque ad essere popolari e iconici, ma fuori dal merchandise, gli show televisivi e altri, la compagnia sarebbe stata vicina alla bancarotta. Nelle uniche due sedi rimaste, non ci sarebbero state più chiamate da oltre 10 anni. Gli originali Ghostbusters se se sarebbero andati per la maggior parte andati: Venkman avrebbe preso i soldi e si sarebbe rifugiato chissà dove; Winston Zeddemore avrebbe lasciato il gruppo nel 1991 per condurre una vita da miliardario; Egon Spengler sarebbe accidentalmente salito ad un piano di esistenza superiore lasciando solo e sempre più delirante Ray Stantz, ancora nella compagnia.

Sarebbe stato qui che sarebbero entrati in azione i nuovi Acchiappafantasmi, compostì da Ted Becker, un ragazzo che ha sempre sognato di far parte del team, Veronica Spengler, figlia di Egon, Brian Quaid, un autoprocalamatosi psichico, Irwin Oberstein, un metallaro del MIT che vede nel lavoro un’opportunità per esplorare le sue idee punk rock sulla fisica quantistica. Modificando questo punto finale sarebbe potuto venire su un buon film sui Ghostbusters.

