Ghosted: ecco il trailer del film Apple TV+ con Chris Evans ed Ana de Armas

Azione, spy story, road trip, un alto budget e un cast stellare, qualcosa di probabilmente già visto infatti la connessione con Grey Man non è il suo sceneggiatore/regista, ma la star Chris Evans, che è tornato nel territorio degli spy movie con Ghosted, che lo vede riunirsi con la co-protagonista di Knives Out, Ana de Armas.

Questa volta, però, è de Armas a passare alla modalità azione, mostrando alcune delle abilità che sono state solo accennate in No Time To Die.

Diretto da Dexter Fletcher su una sceneggiatura che ha visto lavorare il duo formato da Chris McKenna di Spider-Man: No Way Home e Rhett Reese e Paul Wernick di Deadpool, il film vede Evans nei panni di Cole, che si innamora perdutamente dell’enigmatica Sadie (de Armas) – ma poi fa la scioccante scoperta che è un agente segreto. Prima che possano decidere di vedersi per un secondo appuntamento, Cole e Sadie vengono trascinati in un’avventura dal sapore internazionale per salvare il mondo.

Evans è in una modalità più sciocca qui, anche se l’ultima parte del trailer suggerisce che anche il suo personaggio vedrà un po’ d’azione.

Ghosted arriverà su Apple TV+ il 28 aprile. Qui sotto potete vedere il trailer:

