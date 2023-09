Giacomo Giorgio è protagonista nella fiction dedicata all’oscuro delitto Claps: tutte le anticipazioni

L’universo televisivo italiano è in fermento grazie al cast di Mare Fuori, la serie che sta per tornare con la quarta stagione. Mentre l’attenzione si concentra su questa straordinaria serie, uno dei suoi protagonisti, Giacomo Giorgio, meglio conosciuto come Ciro Ricci, sta facendo ritorno sulla Rai con un progetto altamente significativo.

Preparatevi a immergervi in “Per Elisa,” la nuova fiction Rai che porterà sul piccolo schermo la tragica vicenda di Elisa Claps, una studentessa scomparsa nel 1993 all’età di soli sedici anni. Il suo corpo è stato rinvenuto sedici anni dopo, nascosto nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Questo oscuro caso di cronaca nera ha scosso l’intera Italia. Recentemente è tornato alla ribalta grazie al podcast di Pablo Trincia, “Dove Nessuno Guarda,” dedicato proprio al caso Elisa Claps.

Il cast di “Per Elisa”

Nella serie, scritta con maestria da Terry Cafolla, Valerio D’Annunzio e Andrea Valagussa, sotto la regia di Marco Pontecorvo, Giacomo Giorgio prenderà il ruolo di Luciano Claps, il fratello di Elisa. Ma non è l’unico talento del cast di Mare Fuori coinvolto in questo progetto epico. Vincenzo Ferrera, noto per il suo ruolo come Beppe Romano nella serie di successo, vestirà i panni di Antonio Claps, il padre della sfortunata giovane uccisa.

Le riprese della fiction “Per Elisa”

Accanto a loro, un’eccezionale ensemble di attori: Gianmarco Saurino (Gildo Claps), Anna Ferruzzo (Filomena Claps), Giulio Della Monica (Danilo Restivo), Ludovica Ciaschetti (Elisa Claps). In questo nuovo capitolo della serialità italiana, la presenza di Giacomo Giorgio e il coinvolgimento di un cast così talentuoso promettono emozioni straordinarie.

Il caso Claps approda alla Rai: amore, mistero e la lotta per la verità nella serie con Giacomo Giorgio

La storia di Elisa Claps è un’epica narrazione di crimine, mistero e una famiglia in lotta per la giustizia. Sedicenne nel 1993, Elisa scompare dopo un incontro con Danilo Restivo nella Chiesa della Santissima Trinità a Potenza. La sua scomparsa ha gettato un’ombra oscura sulla città, ma il vero orrore emergerà solo 17 anni dopo, quando il suo corpo verrà finalmente scoperto nel sottotetto della stessa chiesa. La colpevolezza di Danilo Restivo, seppur dopo molti anni, verrà dimostrata nel tribunale.

La lotta della famiglia Claps nel cercare giustizia, nel portare alla luce la verità e nel vedere finalmente l’assassino di Elisa affrontare le conseguenze è diventata un simbolo di perseveranza e forza di volontà.

Non perdete “Per Elisa,” che sarà trasmessa in prima serata su Rai1 in tre date imperdibili: martedì 24 ottobre, 31 ottobre e 7 novembre 2023. Questa serie vi condurrà attraverso una delle storie più intense e avvincenti della cronaca nera italiana, con Giacomo Giorgio nel ruolo di Luciano Claps.