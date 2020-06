Giancarlo Esposito è Mr.Freeze in una fantastica fan-art

View this post on Instagram

For day 18 of the 30 Days of Heroes Art Challenge, created by @marshinson I chose to create a Mr. Freeze render with @thegiancarloesposito as the title character. #30dayheroartchallenge #30dayartchallenge #30daychallenge #30days #quarantinelife #dc #comics #victorfreeze #mrfreeze #giancarloesposito #fanart #bepositive✌ #alwaysapex _____ Next piece coming tomorrow 🤙🏽