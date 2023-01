Giancarlo Esposito rivela di aver apprezzato i fanta-casting che lo vedrebbero nel ruolo di Charles Xavier

Giancarlo Esposito, che è diventato famoso nel corso degli anni per ruoli come Gus in Breaking Bad e Moff Gideon nello show di successo di Star Wars, The Mandalorian, ha ribadito il suo amore per la Marvel e che gli piacerebbe unirsi al MCU.

Questa non è la prima volta che il nome dell’attore viene fuori nelle conversazioni sui casting per i personaggi dei Marvel Studios.

In precedenza era stato rivelato che Esposito aveva quasi fatto parte di Loki, forse interpretando una delle varianti del personaggio titolare. Almeno lo stesso interprete ha confermato che “[è] stato in una stanza con [Marvel Studios] e ha parlato con loro”.

In una recente apparizione in un talk show, l’attore ha commentato ancora una volta il suo possibile futuro in seno alla Marvel.

Durante la visita al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Giancarlo Esposito, che interpreta Moff Gideon in The Mandalorian, ha commentato la possibilità di essere scelto per il Marvel Cinematic Universe. La star ha notato come “[ama ciò che fa la Marvel” e che vuole “interpretare un bravo ragazzo”, come Charles Xavier.

“Adoro quello che fa la Marvel. Mi piace che i fan riescano a vedermi in questo universo e stiano proponendo non solo un personaggio, possibilmente Magneto, anche Mr.Freeze della DC. Ma il fanta-casting più bello è quello di Charles Xavier. Guarda, mi piacerebbe fare il bravo ragazzo. E Charles è intelligente. È bravo. Ma sento che potrebbe esserci dei problemi a propormi per quel ruolo. So che amo quello che fanno. So che amo la creatività. Quindi, chissà cosa potrebbe succedere.”

La risposta dei fan a questo è stata comprensibilmente positiva. L’utente di Twitter @ScottSocials ha notato che sarebbe “perfetto come il nuovo Charles [Xavier]”, così come tanti altri hanno approvato il fanta-casting.

