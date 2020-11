Gigi Proietti è morto all’età di 80 anni, il giorno del suo compleanno

Nella giornata di ieri avevamo saputo del suo ricovero in gravi condizioni ma oggi purtroppo è arrivata la notizia peggiore, il grande Gigi Proietti, uno degli artisti italiani più famosi del nostro bel paese, ci ha lasciato all’età di 80 anni, nel giorno del suo compleanno.

Grazie alla sua immensia bravura e al suo carisma, Proietti è riuscito a diventare un idolo per numerose generazioni, grazie ad una carriera totalmente devota all’arte che spazia dal teatro, al cinema e al doppiaggio. Uno dei suoi tratti distintivi era quel tocco romano che inseriva in numerosi suoi personaggi negli spettacoli teatrali e anche nel primo film di Rocky, dove doppiava il protagonista Sylverster Stallone. Numerosi anche i film in cui ha partecipato e tra cui il celeberrimo Febbre da Cavallo dove ha interpretato l’indimenticabile Mandrake ed è conosciuto, sopratutto tra i più piccoli e non, per il suo lavoro in sala di doppiaggio dove ha dato la voce a personaggi che ormai fanno parte dell’immaginario collettivo come il Genio nel classico Disney Aladdin, Draco in Dragonhearth e Gandalf nella trilogia de Lo Hobbit, ruolo ereditato da Gianny Musy, altro grande doppiatore.

Di recente lo abbiamo visto nei panni di Mangiafuoco in Pinocchio di Matteo Garrone e lo rivedremo in Io sono Babbo Natale proprio nelle vesti di un uomo che afferma di essere Santa Claus.

Mi piace: Mi piace Caricamento...