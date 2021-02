Gina Carano non rientra più nei piani futuri delle produzioni Disney / Lucasfilm

Gina Carano è stata un po’ un parafulmine per le polemiche sui social media nell’ultimo anno, prendendo in giro i protocolli anti-covid, i diritti dei trans e la condivisione di post di destra.

Adesso le conseguenze del suo condividere idee politiche che molti ritengono errate l’hanno raggiunta, e a causa di questo non lavorerà più lavorando in The Mandalorian.

“Gina Carano non è attualmente impiegata con la Lucasfilm e non ci sono piani per lei in futuro”, ha detto in una nota un portavoce della Lucasfilm. “Tuttavia, i suoi post sui social media che denigrano le persone in base alle loro identità culturali e religiose sono abominevoli e inaccettabili.”

I post di Carano avevano dato il via a diverse campagne per farla licenziare dallo show, dalla Disney in generale, e da tutti i piani per farla continuare ad essere presente a Hollywood – mentre nulla era stato ufficialmente annunciato, lo spin-off Rangers Of The New Republic sembrava probabilmente una casa per il personaggio, ma ora non più.

Speriamo solo che adesso non controllino troppo a fondo la storia di Grogu e l’omicidio di rane spaziali.

The Mandalorian dovrebbe tornare entro la fine dell’anno dopo The Book Of Boba Fett. Sembra improbabile che Carano apparirà in uno qualsiasi degli episodi della terza stagione, ma vedremo se lo show si preoccuperà di dare forma alla sua assenza.

Fonte

