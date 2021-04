Ginny & Georgia 2: Netflix conferma l’arrivo della seconda stagione!

La serie TV di Netflix, Ginny & Georgia, è stata ufficialmente rinnovata per la seconda stagione.

La prima stagione è stata presentata in anteprima su Netflix il 24 febbraio 2021. Antonia Gentry e Brianne Howey hanno interpretato rispettivamente la figlia e la madre del duo Ginny e Georgia, mentre Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter e Raymond Alblack hanno completato il cast.

Netflix stesso conferma che è stato dato il via libera alla seconda stagione. Il rinnovo arriva a meno di due mesi dalla data d’uscita dello show. Come la stagione 1, la stagione 2 avrà episodi per un totale di 10 ore. Sembra che la maggior parte del cast tornerà per la seconda stagione dello show. La produttrice esecutiva e showrunner Debra J. Fisher è entusiasta di vedere lo spettacolo andare avanti e grata per le sue protagoniste.

“Apprezziamo molto l’incredibile risposta e amiamo che tutti voi abbiate visto Ginny & Georgia. Siamo particolarmente grati a Brianne e Toni, che hanno settato un livello molto alto in ogni fase del percorso. Non vediamo l’ora di tornare a Wellsbury per la seconda stagione.”

Qui sotto l’annuncio della seconda stagione:

Mi piace: Mi piace Caricamento...