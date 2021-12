I giochi di ruolo e il potenziale terapeutico contro l’ansia sociale ai tempi della pandemia

Il gioco di ruolo di maggior successo al mondo pare stia fornendo una “casa sicura” in mezzo al caos per coloro che lottano con l’angoscia post-lockdown o soffrono di ansia sociale.

Le restrizioni portate dalla pandemia diminuiscono in tutta Italia, come in tante altre parti del mondo, mentre il numero di vaccinati aumenta, la situazione va piano piano a stabilizzarsi proprio grazie alle persone responsabili che si vaccinano, e che adottano le misure di sicurezza. Ma il lockdown ha messo alla prova molti comunque, nonostante il senso di civile resposanbilità, e fra i vari momenti che ci hanno aiutato a sorreggere il peso del distanziamento sociale obbligato, c’è stato anche il gioco di ruolo.

La socializzazione può essere fonte di profonda ansia per molte persone, ma cosa succede se, quando ti incontri con altri puoi permetterti di non essere te stesso? Se il processo decisionale viene preso attraverso un personaggio che crei e le conseguenze sono determinate dal lancio dei dadi?

Fin dalla sua nascita a metà degli anni ’70, il gioco di ruolo Dungeons & Dragons (D&D), e tutti gli altri come Pathfinder, Cyberpunk, ecc…, ha messo assieme una gamma di giocatori molto più diversificata di quanto suggeriscano i suoi stereotipi. All’inizio di quest’anno, l’editore del gioco, la Wizards of the Coast, ha pubblicato un rapporto che mostra che, dei suoi 50 milioni di giocatori stimati, il 54% aveva meno di 30 anni e il 40% era identificato come donna. Quello che non ha rivelato è stato l’aumento dei giocatori queer e neurodiversi.

“È sempre stato un rifugio sicuro per le persone che nonsi sentono a casa altrove”, afferma il principale progettista delle regole del gioco, Jeremy Crawford. “D&D parla di un gruppo di persone con un passato estremamente diverso che si uniscono per creare una famiglia e superare le avversità. Un gruppo di giocatori è più forte a causa delle differenze tra loro. Non vuoi quattro combattenti; vuoi un combattente, un chierico, un ladro e un mago. In altre parole, vuoi un gruppo che sia potente grazie alla sua diversità.”

Per giocare, un narratore, noto nel gioco come Dungeon Master o DM, accompagna un gruppo di giocatori in un’avventura ambientata in un mondo immaginario. È loro compito dare vita a quel mondo intorno ai giocatori, descrivere e dare forma ai personaggi o alle creature che incontrano, e tirare i dadi che decidono i risultati delle decisioni del gruppo. I giochi possono coinvolgere più di una dozzina di giocatori, ma la maggior parte prevede da quattro a sei giocatori che si riuniscono attorno a un tavolo con libri, dadi, matita e carta. Alcuni possono unirsi tramite Zoom; a volte miniature, figurine e mappe possono essere utilizzate per dare ancor più forma all’avventura.

Per persone come Shadia Hancock, la fondatrice del gruppo di difesa Autism Indeed e Dungeon Master per un gruppo di giovani giocatori neurodiversi, il potenziale terapeutico del gioco è sempre stato chiaro.

“Si tratta di creare un senso di comunità”, afferma Hancock. “Elaboro le aspettative dei giocatori all’inizio di una partita. Alcuni si dedicano davvero alla creazione dei loro personaggi, alcuni sono più interessati a trovare oggetti ed esplorare il mondo, altri sono davvero interessati a come i personaggi si sono incontrati. Abbiamo tutti un amore reciproco per il gioco, ma tutti vogliamo qualcosa di diverso dalla sessione.”

Alcune caratteristiche espresse da alcuni giocatori di Hancock – ansia sociale, maggiore empatia, difficoltà ad adattarsi al cambiamento, sentirsi sopraffatti in ambienti rumorosi – sono diventate familiari a molti in seguito al lockdown. Nel caso specifico, gli studi citati dall’Australian Institute of Health and Welfare hanno rilevato che i livelli di ansia sociale riportati sono aumentati negli ultimi due anni in tutte le fasce d’età, con i giovani australiani neurodiversi che hanno ancora più probabilità di aver sperimentato un calo del benessere.

“Mentre le altre persone sono entusiaste di uscire, io sono piena di terrore”, dice Hancock. “Con il Covid, noi [comunità autistiche] abbiamo avuto tutti questi cambiamenti improvvisi, spesso con poco preavviso, e c’era questa necessità di adeguarci costantemente alle nuove regole. Non sapere cosa sta succedendo è davvero fonte di ansia. Durante la pandemia, è diventata un’esperienza condivisa.”

Sebbene non manchino aneddoti su come D&D abbia trasformato la vita dei giocatori neurodiversi e delle loro famiglie, gli studi pubblicati sono pochi e di portata ridotta.

“Prima di iniziare, i giocatori potrebbero essere più introversi e non abituati a situazioni sociali più ampie”, afferma Hancock. “Ma una volta che creano il loro personaggio e si abituano alla struttura del gioco, diventano più estroversi. Favorisce amicizie che, in contesti non strutturati, non fluirebbero altrettanto bene. Avere quel formato basato sull’attività e un approccio collaborativo offre ai giocatori il supporto per provare cose nuove.”

Superare la paura del fallimento è uno degli aspetti terapeutici più importanti del gioco. Durante il gioco, il giocatore o il DM lancerà un dado per decidere l’esito di una decisione. Noterai la porta segreta nel muro del castello? Riuscirai a determinare la storia di un libro antico? Sarai in grado di incantare un unicorno? Sebbene il fallimento non sia fuori dai giochi, è potenzialmente istruttivo e, spesso, una scusa per slanci di umorismo e il rilascio della tensione.

“Penso che il gioco sia davvero potente”, afferma Crawford. “Permette ai giocatori di osare in modi che sono difficili nella nostra vita quotidiana, sapendo che se le cose andranno clamorosamente male, saremo in grado di riderci sopra.”

La game designer americana Amanda Hamon ha usato la vita da adolescente come ispirazione per il suo prossimo manuale di D&D e l’ambientazione dell’avventura, Strixhaven: A Curriculum of Chaos. Strixhaven è un’università magica in cui i giocatori arrivano come studenti, si uniscono ai college, formano e gestiscono relazioni e affrontano forze sinistre.

“Man mano che D&D è cresciuto, i creatori hanno capito che questo gioco è per tutti”, afferma Hamon. “Ci sono tantissime persone che stanno giocando e vogliamo che tutti si sentano i benvenuti e vengano al tavolo. Ricevo domande del tipo: ‘Com’è ora che D&D è più diversificato?’. Ma lo è sempre stato.”

Per una serie di motivi, molti giocatori preferiscono giocare a D&D su piattaforme online, come Zoom, Discord o Roll20. Altri hanno una disposizione ibrida di giocatori di persona e in remoto. Con l’evolversi della tecnologia, D&D continua a crescere in popolarità, con un numero maggiore di persone che trovano attrattiva nel muoversi attraverso conversazioni e incontri a un ritmo più gestibile e sostituendo l’ambiguità delle interazioni del mondo reale con avventure condivise dell’immaginazione.

