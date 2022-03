Giochiamo: la nuova campagna Disney per per stimolare l’immaginazione degli adulti durante il gioco con i più piccoli

Il 76% dei genitori italiani afferma di aver perso la capacità di immaginazione durante il gioco con i propri figli.

1 genitore su 3 afferma di aver bisogno di ispirazione per riaccendere la propria immaginazione poiché ha “dimenticato” come giocare.

La campagna Disney “Giochiamo” combina 100 anni di narrazione con i consigli dei maggiori esperti, per mostrare alle famiglie come riscoprire la gioia di usare l’immaginazione durante i momenti di gioco con i più piccoli.

Poiché un genitore su tre afferma di non sentirsi sicuro nel giocare “a far finta di”, Disney fornisce una nuova e gratuita guida online ricca di suggerimenti e spunti divertenti per ispirare le famiglie a trascorrere maggiori momenti di gioco con i bambini: https://www. disneymagicmoments.it/ giochiamo .

Disney, forte dell’eredità quasi centenaria nella narrazione creativa, ha riunito l’Institute of Imagination, esperti di genitorialità e maestri del palcoscenico per presentare “Giochiamo”: una nuova campagna, destinata alle famiglie, con l’obiettivo di offrire spunti pratici per aiutare gli adulti a incrementare i momenti di gioco basati sull’immaginazione. La campagna prevede la creazione di un sito web dedicato https://www. disneymagicmoments.it/ giochiamo dove trovare consigli pratici e suggerimenti inseriti in una comoda guida da scaricare gratuitamente.

Un recente studio condotto da Disney evidenzia che la mancanza di immaginazione durante i momenti di gioco è abbastanza diffusa in tutta Europa, e anche in Italia il 65% dei genitori ammette di avere minore immaginazione rispetto a quando era bambino.

Nasce da questo spunto la campagna Disney “Giochiamo” che fornisce una guida ricca di idee per usare al meglio l’immaginazione: una serie di divertenti attività e suggerimenti di gioco ispirati alle storie e ai Personaggi Disney, Pixar, Star Wars™ e Marvel più amati. Obiettivo è dimostrare come la creatività, l’inventiva e lo stare insieme siano gli ingredienti base per riaccendere l’immaginazione.

5.000 adulti in tutta Europa (con figli minori di 12 anni) sono stati intervistati in merito al proprio comportamento e approccio durante il gioco: nonostante l’80% in Italia riconosca l’importanza del gioco nello sviluppo di un bambino, circa il 65% afferma che la vita familiare sia troppo piena di impegni e il 40% di loro ritiene di non avere tempo per i momenti di gioco insieme ai propri figli.

Mentre l’80% dei genitori conferma che i propri figli siano più felici quando giocano insieme a loro, circa un terzo afferma di non sentirsi ispirata e di essere spaesata quando deve pensare a modi in cui giocare. Inoltre, più del 40% fatica a trovare spunti utili.

Il sito web dedicato https://www. disneymagicmoments.it/ giochiamo ospita un’ampia varietà di contenuti: video gratuiti, tra cui facili tutorial da seguire e strumenti dedicati alle famiglie per trascorrere insieme maggiori momenti di gioco in cui usare l’immaginazione. Tra questi, il manuale gratuito di 22 pagine “La Guida”, che include una serie di scenari di gioco (a tema Principesse Disney, Frozen, Topolino, Cars, Star Wars e Spider-Man), creati da esperti di genitorialità e da maestri del palcoscenico per ispirare adulti e bambini a usare… l’immaginazione! Tanti gli scenari facilmente replicabili in casa con oggetti di uso comune che prendono vita grazie alle storie Disney, creando momenti di gioco per stimolare l’immaginazione e la creatività e, soprattutto, per divertirsi in famiglia.

L’Institute of Imagination ha affermato: “Non è una sorpresa che il gioco e l’immaginazione vadano di pari passo, quindi siamo entusiasti di collaborare con Disney per l’iniziativa ‘Giochiamo’. Con questo progetto possiamo ispirare e sottolineare l’importanza dell’immaginazione durante i momenti di gioco attraverso le storie e i Personaggi Disney. La nostra filosofia è di aiutare i giovani, e anche gli adulti, a sviluppare maggiormente la loro capacità di creare e inventare, e crediamo che trovare il tempo per far lavorare la nostra immaginazione sia essenziale. Uno dei modi migliori e più semplici per farlo è attraverso il divertimento, semplicemente giocando”.

Sarah Fox, VP Marketing and Communications, Disney Consumer Products, Games & Publishing EMEA, ha dichiarato: “Sappiamo che i momenti di gioco condivisi tra adulti e bambini possono essere un’esperienza davvero speciale e vogliamo supportare le famiglie attraverso l’iniziativa Disney ‘Giochiamo’. Speriamo che questa campagna con i nostri personaggi e le nostre storie possa ispirare i genitori e tutti coloro che si occupano dei bambini portando magia e creando esperienze indimenticabili attraverso il gioco”.

Sul sito web “Giochiamo” https://www. disneymagicmoments.it/ giochiamo sarà inoltre disponibile un breve estratto di un contenuto live action che dimostra come gli adulti possono usare “Giochiamo” per coinvolgere i propri figli e divertirsi insieme. La campagna sarà supportata da vari video ispirazionali su come giocare con l’immaginazione, diffusi sui canali social di @Disney Family in Europa, Medio Oriente e Africa.

Il sito web “Giochiamo” continuerà ad essere aggiornato in vista delle prossime vacanze di Pasqua, non mancheranno segnalazioni anche ai tanti prodotti disponibili presso i principali rivenditori.

In Italia, Amazon ha realizzato un brand store dedicato alla campagna “Giochiamo” dove sono disponibili tutti i prodotti Disney, Pixar, Star Wars™ e Marvel presenti nella guida.

