Girls on the Bus: Melissa Benoist in trattative per il political dramedy di HBO Max

Dopo la notizia che la serie Girls on the Bus ha ricevuto il via libero da HBO Max, il progetto drammatico in uscita ha appena trovato la sua prima star.

Secondo Variety, l’interprete di Supergirl, Melissa Benoist, è in trattative per recitare nella progetto. Se questo fosse alla fine il caso, lavorerebbe di nuovo con la Warner Bros. e il produttore esecutivo Greg Berlanti per il progetto.

Come accennato in precedenza, Benoist è meglio conosciuta per aver interpretato Supergirl nell’omonima serie CW di successo. Ha interpretato la Ragazza d’Acciaio per 126 episodi lungo sei stagioni dal 2015 al 2021. Era il cuore luminoso dello show e, per questo motivo, è apparsa in altri programmi coi supereroi della CW come The Flash, Arrow, Batwoman e Legends of Tomorrow in vari eventi crossover. È anche conosciuta per il ruolo di Marley Rose nella serie di successo della Fox, Glee.

Benoist è apparsa anche in film come Jay e Silent Bob Reboot, Whiplash, Patriots Day e Danny Collins.

Girls on the Bus è ispirato a un capitolo del libro Chasing Hillary del corrispondente del New York Times Amy Chozick. La serie stessa è un dramma basato sui personaggi che raccontano di “quattro giornaliste che seguono ogni mossa della parata di candidati alla presidenza, mentre trovano amicizia, amore e scandalo lungo la strada”. Sebbene il libro sia basato sulle due campagne presidenziali di Hillary Clinton, la serie seguirà personaggi e candidati immaginari. Tuttavia, basandosi solo sulla descrizione, la serie ha tutto ciò che serve per essere una commedia politica di successo.

Julie Plec e Chozick saranno gli sceneggiatori e i produttori esecutivi della serie. Inoltre, Berlanti, Sarah Schechter e David Madden saranno produttori esecutivi attraverso la Berlanti Productions e Warner Brothers Television.

