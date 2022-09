Glass Onion: A Knives Out Mystery, ecco il trailer del nuovo film di Rian Johnson

Ti invitiamo a seguire gli indizi. Nel sequel di Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson del 2018, il detective Benoit Blanc si reca in Grecia per indagare su un mistero che coinvolge un nuovo gruppo di personaggi unici.

Dopo aver anticipato il sequel di Knives Out con una prima immagine, Netflix ha rilasciato oggi il primo trailer del seguito ispirato ad Agatha Christie, dallo sceneggiatore e regista Rian Johnson.

A differenza del suo predecessore ambientato in una villa oscura con dei soldi al centro del mistero, il trailer di un minuto e mezzo di Glass Onion promette un giallo più tropicale che vede il colorato cast di personaggi del film affrontare il pericolo dopo essersi uniti su uno yacht, tutti sono potenziali sospetti.

Qui sotto potete vedere il trailer:

C’è molta speranza che Johnson possa conquistare l’oro due volte con questo film. L’originale Knives Out ha sovvertito le aspettative dei gialli, e il suo commento sociale incentrato sul personaggio principale di Marta (Ana de Armas), ha dato un tocco di modernità al classico film sul mistero dell’omicidio alla Agatha Christie. In precedenza era stato riferito che questo sarà il primo di due film che Netflix ha ordinato nel suo accordo con Rian Johnson, però ovviamente resta da vedere se il regista continuerà la storia e tutto dipende dalle interazioni.

Se Knives Out si concentrava su sanguinari legami di famiglia, Glass Onion ci ricorderà che è meglio diffidare anche degli amici più stretti. Il magnate della tecnologia Miles Bron (Edward Norton) invita alcuni dei suoi più cari amici in vacanza sulla sua isola privata in Grecia, ma presto si capisce che il paradiso non è proprio perfetto. E se poi ci scappa il morto… nessuno è capace di indagare meglio di Blanc.

Kathryn Hahn di WandaVision apparirà al fianco di Dave Bautista (Army of the Dead). Nel cast ci saranno anche Jessica Henwick (The Matrix 4), Edward Norton (Fight Club), Kate Hudson, Madelyn Cline (Outer Banks), Leslie Odom Jr. (Hamilton) e Janelle Monae.

Knives Out 2, intitolato Glass Onion: A Knives Out Mystery, sarà un’esclusiva Netflix. Sarà presentato in anteprima al TIFF, dall’8 al 18 settembre, prima di arrivare su Netflix giusto in tempo per le vacanze, il 23 dicembre.

