Glass Onion: A Knives Out Mystery, ecco la prima immagine del sequel di Cena con Delitto

Uno dei film più attesi della stagione autunnale, lo pseudo-sequel di Rian Johnson, Glass Onion: A Knives Out Mystery, è stato anche uno dei suoi maggiori punti interrogativi.

L’attesissimo (e costoso per Netflix) film, che vede il Benoit Blanc di Daniel Craig affrontare un altro mistero con un cast completamente nuovo di sospetti, si sta preparando per un ambizioso festival autunnale.

Alla fine, dopo mesi di misteri, Netflix ha dato ai fan un first-look al prossimo giallo. Il servizio di streaming ha rivelato una serie di immagini che mostrano il cast stellato in Grecia. Secondo Netflix, il film è incentrato su un miliardario della tecnologia Miles Bron (Edward Norton), che “invita alcuni dei suoi cari a una vacanza sulla sua isola privata greca, ma diventa presto chiaro che in paradiso non tutto è perfetto. E quando qualcuno muore, beh, chi meglio di Blanc per togliere gli strati di intrighi e scoprire il colpevole?”.

Una nuova intervista condivisa dallo streamer con Rian Johnson ha fatto luce su come intende superare l’originale “Knives Out”, che è stato un enorme successo nel 2019.

“Provi a invitare le persone che ti piacciono”, ha detto Johnson del casting, che ha paragonato all’organizzare una cena. “Ma la realtà è che non si sa mai. Alla fine della giornata, stia solo cercando di ottenere i migliori attori per ogni parte, gli attori più adatti per ogni singola parte. Quindi, lanci anche un po’ i dadi e trattieni il respiro. Fortunatamente, abbiamo un grande gruppo che si è davvero unito.”

Qui sotto potete vedere l’immagine:

La prima immagine di #GlassOnion, il sequel di Cena con Delitto – #KnivesOut pic.twitter.com/joRB4ZdUDj — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) August 22, 2022

