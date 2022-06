Glass Onion: A Knives Out Mystery, Rian Johnson annuncia il titolo del sequel di Cena con Delitto

Quasi un anno fa attraverso il proprio account Twitter, Rian Johnson ha mostrato un’immagine dal set in Grecia per comunicare l’inizio delle riprese dalla Grecia di Cena con delitto 2, sequel del film del 2019 del grande regista.

Al centro dell’immagine abbiamo visto una camera Arri, nella cornice di un molo ed un paesaggio greco. La didascalia recitava: “Eeeeeee CI SIAMO! Primo giorno di riprese del prossimo mistero di Benoit Blanc. Un ringraziamento ai greci davvero pazienti che per averci permesse di commettere i nostri omicidi sulle loro placide spiagge“.

Quindi, dopo l’annuncio che sarebeb stata un’esclusiva Netflix, abbiamo atteso pazientemente qualche novità circa questo nuovo film, e oggi il buon Rian Johnson ha annunciato il titolo del sequel di Cena con Delitto (Knives Out in lingua originale). Il titolo del nuovo film sarà Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Qui sotto potete vedere l’annuncio di Rian Johnson:

Benoit Blanc’s next case, the follow up to Knives Out, is called GLASS ONION. pic.twitter.com/6Zo0g1VX11 — Rian Johnson (@rianjohnson) June 13, 2022

Kathryn Hahn di WandaVision apparirà al fianco di Dave Bautista (Army of the Dead). Nel cast ci saranno anche Jessica Henwick (The Matrix 4), Edward Norton (Fight Club), Kate Hudson, Madelyn Cline (Outer Banks), Leslie Odom Jr. (Hamilton) e Janelle Monae.

Knives Out 2, a questo punto intitolato Glass Onion: A Knives Out Mystery, sarà un’esclusiva Netflix.

A marzo 2021, lo streamer ha acquistato i diritti di Knives Out 2 e Knives Out 3 per 468 milioni di dollari, dopo l’originale Knives Out – con Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Toni Collette, Ana de Armas e il compianto Christopher Plummer – ha guadagnato più di $ 300 milioni al botteghino. La Cena con Delitto del 2019 ha anche ottenuto una nomination all’Oscar per la sceneggiatura originale di Johnson. È una delle più grandi acquisizioni di sempre del servizio di streaming e garantisce che il futuro del giallo sia al sicuro nei suoi bit.

Glass Onion: A Knives Out Mystery dovrebbe uscire su Netflix entro la fine dell’anno.

