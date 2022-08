Glass Onion: A Knives Out Mystery, una serie di nuove immagini ci fa conoscere i protagonisti

Non c’è da meravigliarsi se il detective di Daniel Craig, Benoit Blanc, sospettava un gioco scorretto in Knives Out: il cast di personaggi che probabilmente erano dietro l’omicidio di Harlan Thrombey erano un gruppo nefasto, da un adolescente radicalizzato di destra, a una serie di opportunisti che volevano una fetta dell’impero del padre, interpretati da un insieme di star.

Ora, lo sceneggiatore-regista Rian Johnson ha preparato una nuova serie di sospetti per il secondo caso di Benoit Blanc in Glass Onion: A Knives Out Mystery, con un cast altrettanto impeccabile.

Nelle immagini condivise oggi potete vedere Leslie Odom Jr. nei panni di Lionel Toussaint, insieme alla Claire Debella di Kathryn Hahn (un governatore del Connecticut in corsa per il Senato) e Birdie Jay, la fashionista di Kate Hudson.

“Immagino che per quanto complicate siano queste relazioni, queste persone hanno una storia, quindi cosa le fa tornare insieme?”, dice Odom Jr. “Ho pensato molto alla scintilla originale di ciò che li ha uniti quando erano più giovani. Ci deve essere qualcosa di gioioso. Per quanto irrigiditi arriviamo su quell’isola in Grecia all’inizio di questo film, ed è lì che abbiamo iniziato. L’amore è complicato, le amicizie possono essere complicate.”

Il Toussaint di Odom Jr. è uno scienziato che lavora per il disgregatore tecnologico il Miles Bron di Edward Norton – visto qui affrontare la star di YouTube di Dave Bautista, Duke Cody, che sta partecipando alla festa con la sua ragazza più giovane e assistente di canale Whiskey, interpretata da Madelyn Cline.

Nella mischia c’è anche la star di Matrix Resurrections, Jessica Henwick, nel ruolo dell’assistente di Birdie, Peg, e Janelle Monáe nel ruolo dell’imprenditrice tecnologica Cassandra “Andi” Brand – qui vista confrontarsi con la Claire di Hahn. Il governatore, dice Johnson: “fa incazzare tutti e sta cercando di mettere zizzania in molti modi diversi, in termini di personalità pubblica e di ciò che è disposta a fare per rimanere in carica“.

Quell’attrito si farà sentire mentre i personaggi si affrontano nel corso di Glass Onion – che, come Knives Out prima, ha un sottotesto sociale tra i colpi di scena.

“Il film in sé non riguarda interamente il divario di reddito, ma questo ha sicuramente un ruolo enorme in esso”, afferma Johnson. “Siamo in un momento storico in cui il divario sembra sempre più osceno. Come un circo da cui non riusciamo a distogliere lo sguardo, anche se gli effetti negativi diventano sempre più reali in tutte le nostre vite.”

Se c’è qualcuno che può scegliere l’autore dell’omicidio tra loro, è Benoit Blanc, e noi non vediamo l’ora di vederlo all’opera. QUi sotto potete vedere le nuove immagini:

Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Kate Hudson, Edward Norton and Dave Bautista in Rian Johnson’s ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery.’

E qui sotto potete vedere l’evocativa copertina del numero dedicato al film:

A new look at Daniel Craig in ‘GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY’ on the cover of Empire Magazine.

New images from the film will be released over the next week. pic.twitter.com/FhrdshUCkk

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 26, 2022