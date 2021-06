Gli account Twitter legati a The Witcher anticipano l’arrivo di qualcosa il 9 luglio

The Witcher ha iniziato la mattinata con una grande anticipazione, facendo parlare i fan e fornendo una data di uscita del 9 luglio nel processo.

È fantastico vero? Sì, sì, lo è, ma c’è un problema… non hanno detto che cosa esce. Esatto, abbiamo una data da segnare sui nostri calendari, ma senza contesto, anche se ovviamente dai due account taggati si può trarre delle conclusioni.

Quello che sappiamo è che si tratta di un progetto legato a The Witcher, visto che l’account ufficiale del gioco ha condiviso la data, taggando quello dedicato alla serie Netflix. A sua volta poi, l’account gestito da Netflix ha taggato l’account di CD Projekt Red, e quindi anche l’account Gwent è entrato nella conversazione.

Con un semplice: “Ehi @WitcherNetflix, sei libero il 9 luglio?”, i fan si sono scatenati. L’account gestito da Netflix ha quindi risposto con “Ciao, @CDPROJEKTRED! Certo, vuoi incontrarci?”. E infine l’account di gioco di The Witcher ha risposto “Abbiamo un appuntamento!”, con quello del Gwent che ha semplicemente postato delle emoji.

Hi, @CDPROJEKTRED! Sure – want to meet up? — The Witcher (@witchernetflix) June 11, 2021

Quindi, la teoria prevalente sarebbe che il 9 luglio sarà la data di uscita di The Witcher: Nightmare of the Wolf o qualcosa correlato a Gwent. Il motivo è che quella di luglio è una data un po’ prematura per l’uscita della stagione 2 di The Witcher, attualmente in post-produzione. Lo stesso vale ovviamente per Blood Origin, dal momento che la produzione è ancora in corso.

Probabilmente è troppo presto anche per rivelare un nuovo gioco di The Witcher, collegato alla saga principale sviluppata da CD Projekt Red, visto che la casa di produzione sta lavorando su Cyberpunk 2077. Forse avremo un crossover Netflix Witcher Gwent? Sarebbe fantastico, ma sospetto sia una prima anticipazione di Nightmare of the Wolf.

Certo, potrebbe anche essere qualcosa di nuovo, come un evento a tema, o una presentazione. Dovremo solo aspettare e vedere.

