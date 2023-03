Gli Anelli del Potere 2: Ciarán Hinds, Rory Kinnear e Tanya Moodie si uniscono al cast in ruoli ricorrenti

Il cast della seconda stagione de Gli Anelli del Potere sta crescendo, con l’attore candidato all’Oscar Ciarán Hinds che si unisce all’ensemble insieme ad altri due nuovi arrivati.

Hinds, Rory Kinnear e Tanya Moodie sono tutti pronti per ruoli ricorrenti nella seconda stagione della serie Prime Video. I dettagli su questi nuovi ruoli vengono tenuti sotto chiave sul Monte Fato per il momento.

La seconda stagione dello show fantasy è attualmente in produzione nel Regno Unito.

Hinds ha recentemente recitato in “Belfast” di Kenneth Branagh, ma è meglio conosciuto per ruoli in film acclamati come “Munich”, “Tinker Tailor Soldier Spy” e “Silence”, ed è anche apparso in “Harry Potter e i Doni della Morte” nel ruolo di Aberforth Silente. Hinds non è estraneo al fantasy avendo interpretato Mance Rayder in “Game of Thrones” della HBO.

Kinnear ha interpretato Bill Tanner in “Quantum of Solace”, “Skyfall” e “Spectre” e più recentemente ha interpretato diversi ruoli in “Men” di Alex Garland. È anche noto per “Black Mirror”, “Penny Dreadful” e “Our Flag Means Death”.

Moodie, nel frattempo, è meglio conosciuto per aver recitato in “Motherland” della BBC, nonché in “Neverwhere”, “A Discovery fo Witches” e “Sherlock”. Ha anche recitato in “Star Wars: The Rise of Skywalker” e “Empire of Light”.

La seconda stagione di “Rings of Power” ha precedentemente riformulato il ruolo del cattivo di Adar con Sam Hazeldine, mentre altre nuove aggiunte per la seconda stagione dell’epica serie fantasy includono Calam Lynch, Gabriel Akuwudike, Yasen ‘Zates’ Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle e Nicholas Woodeson.

