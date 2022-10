Gli Anelli del Potere 2: la produzione è appena partira in quel dei Bray Studios di Londra

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Prime Video ha annunciato lunedì che The Rings of Power ha iniziato la produzione della sua seconda stagione nella nuova sede dei Bray Studios fuori Londra, dopo un lungo processo di pre-produzione. Ulteriori riprese si svolgeranno in Nuova Zelanda, dove Gli Anelli del Potere ha girato la sua prima stagione.

Un recente rapporto sulle valutazioni di Nielsen ha mostrato Gli Anelli del Potere davanti al presunto rivale fantasy House of the Dragon. Gli Anelli del Potere è in cima alle classifiche di streaming con 1,3 miliardi di minuti visti nei suoi primi due episodi, che sono stati rilasciati lo stesso giorno.

Mentre Gli Anelli del Potere si avvicina al suo finale di stagione e i fan stanno tirando a indovinare quale personaggio potrebbe essere o meno Sauron sotto mentite spoglie. Prime Video ha rinnovato Gli Anelli del Potere per una seconda stagione anni prima del debutto della serie.

