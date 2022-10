Gli Anelli del Potere: alcuni membri della troupe e del cast parlano del colpo di scena del finale di stagione

AVVISO SPOILER: questo articolo contiene i dettagli sul finale della prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere.

“La stagione 2 è fondamentalmente diversa in quanto il nostro cattivo principale è in giro e fa le sue cose”, il produttore esecutivo di Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere Lindsey Weber rivela ciò che arriverà nel prossimo capitolo dello show, aggiungendo: “Penso che in un certo senso sarà più grintosa, più intensa, forse un po’ più spaventosa”.

Quel cattivo è ovviamente Sauron, e il finale della prima stagione appena pubblicato ha svelato che l’aspirante fabbro e re delle Southlands, Halbrand (Charlie Vickers) è in realtà il Signore Oscuro in persona.

La vera identità di Sauron era la grande domanda che ha martellato la testa dei fan per settimane, dopo alcuni giochi di prestigio narrativi, abbiamo finalmente ottenuto la nostra risposta, oltre a un carico di emozioni non da poco prima dellqa seconda stagione.

Dopo il trionfo di Adar nell’episodio 6 e degli Orchi nella terra che ora è Mordor, le tre figure in bianco dal tono molto inquietante, note nel cast come the Ascetic (Kali Kopae), The Nomad (Edith Poor), e The Dweller (Bridie Sisson) si sono avvicinate allo Straniero (Daniel Weyman) e apparentemente lo hanno riconosciuto come Sauron. Ma, poiché i mistici imparano a proprie spese, hanno scoperto che si sbagliavano.

Alla fine nella puntata scopriamo che lo Straniero, per via di alcune linee di dialogo e di una particolare soggettiva su una falena, è molto probabilmente proprio Gandalf, ma ovviamente non ne siamo certi (dopotutto potrebbe anche essere Saruman), e che sotto il bell’aspetto di Halbrand si nasconde proprio l’oscuro signore, Sauron.

Lavorando duramente nel Regno Unito per la seconda stagione, l’EP Weber e gli showrunner Payne e McKay hanno parlato con Deadline dell’ottavo e ultimo episodio della loro epopea fedele allo spirito di Tolkien, già programmata per una corsa lunga 5 stagioni. Il trio ha parlato di cattivi, viaggi, come sono arrivati ​​alla fine della prima stagione, dove potrebbe andare Gli Anelli del Potere, nuovi personaggi e qual era il problema con le mele? Ma cosa più importante, hanno parlato delle rivelazioni.

“Fin dall’inizio abbiamo voluto costruire una relazione tra Sauron e Galadriel. C’era un testo che abbiamo trovato essere davvero, davvero affascinante dallo Specchio di Galadriel, in cui lei dice di percepire il Signore Oscuro e di conoscere la sua mente. Così, fin dall’inizio ci è sembrato qualcosa di veramente attraente. Poi l’idea di un incontro casuale alla Tolkien, come li chiamava lui, l’incontro sulla zattera sembrava che potesse essere un modo delizioso per dare inizio a quella trama. Quindi, questa era la storia che abbiamo raccontato all’inizio. Abbiamo pensato anche ad altri personaggi a cui il pubblico avrebbe potuto pensare per Sauron; lo Straniero sarebbe stato sicuramente sempre qualcuno a cui sapevamo che la gente avrebbe pensato, dati i suoi poteri.”

In seconda sede, in un articolo di EW, Charlie Vickers, interprete di Halbrand, che ora sappiamo essere Sauron, ha parlato del momento in cui è stato scelto per interpretare l’oscuro signore, rivelando che gli showrunner JD Payne e Patrick McKay non l’hanno fatto sedere e gli hanno detto: “Okay, quindi interpreterai Sauron!”.

“No! Ho fatto forse sei o sette audizioni, e quando sono arrivato alla fine del processo di audizione, mi hanno dato due monologhi. Uno era di Riccardo III, quando è in piedi sopra un corpo e fondamentalmente lo vedi davvero malvagio. Poi, l’altro era tratto da Paradise Lost, la poesia di Milton, ed era letteralmente Satana. Quindi ho avuto la sensazione, mentre facevo quei discorsi, che il personaggio avesse una specie di lato oscuro. [Ride] Ma è stato solo dopo la nostra pausa che ho capito davvero. Abbiamo filmato i primi due episodi e poi ci siamo interrotti a causa del COVID. Per tutto il tempo ho pensato di interpretare Halbrand, un umano delle Southlands, cosa che, credo, ero. Ma poi, i ragazzi mi hanno fatto sedere subito prima che iniziassimo le riprese del terzo episodio e mi hanno detto: ‘C’è dell’altro. Stai interpretando Sauron’. A quel punto, a causa del mio materiale per l’audizione e di poche altre cose, avevo avuto un sentore, ma è stato bello veder il mio dubbio confermato.”

A quanto pare, i compagni di cast non conoscevano affatto la vera identità del personaggio, come Vickers stesso, almeno per i primi due episodi.

“Nessuno lo sapeva! Penso che Morfydd [Clark] lo sapesse perché era la mia compagna di scena. Questa è una cosa interessante di Halbrand, che lo vedi davvero solo attraverso gli occhi degli altri personaggi. Svolgono un ruolo molto importante nel modo in cui il pubblico lo vede e come il pubblico vede Sauron. Quindi Morfydd lo sapeva, ma nessun altro lo sapeva. L’ho tenuto segreto. Ovviamente, alla fine della stagione, molte più persone sono venute a saperlo. Ora penso che l’intero cast lo sappia. Ma sarà bello poterlo condividere presto con tutti gli altri.”

È affascinante che l’attore abbia filmato i primi episodi senza conoscere la sua vera identità. Per tutta la stagione, abbiamo visto Halbrand intraprendere un viaggio quasi di redenzione e, a volte, sembrava cercare la pace o addirittura il perdono, ma tutto ciò racchiude una scintilla di verità, o è tutta una cortina di fumo?

“Penso che sia affascinante da guardare. È interessante perché Tolkien parla di Sauron come pentito. Dice abbastanza chiaramente che è pentito e si vergogna. Lo dice ne Il Silmarillion e lo dice in alcune note di Morgoth’s Ring. Ma mette sempre le parole ‘per paura’ subito dopo ‘pentimento’. Penso che la paura possa portare a un genuino pentimento, e penso che tema gli dei e la punizione che potrebbero infliggergli. Quindi, penso che Halbrand sia un esempio di lui in questa fase di pentimento. Il fatto che tu veda o meno quel pentimento come genuino, colora le sue azioni della nella stagione. Puoi guardare indietro alle sue azioni e possono apparirti come un genuino pentimento, quindi tutto poi assume un senso. Ma se lo guardi mentre manipola e usa Galadriel per riportarlo indietro… naturalmente, ci sono alcune coincidenze che accadono lungo la strada, che giocano a suo favore. Ma è straordinariamente in grado di manipolare le persone. Ho una risposta chiara su cosa ha funzionato meglio per me, ma mi piace lasciarlo li nell’ambiguità per il pubblico, perché crea la discussione. È bello guardare indietro e lasciare alcune cose all’interpretazione.”

Come detto da Vickers, la bella e talentuosa interprete di Galadriel, Morfydd Clark, sapeva della vera identità di Halbrand, ma come l’ha presa quando essenzialmente l’informazione le è arrivata? In un’intervista con Collider l’attrice ha detto:

“Così, ho scoperto che Charlie aveva scoperto che interpretava Sauron e mi è stato detto quando stavamo girando i nostri pezzi a Numenor, ma non ci è stata data la sceneggiatura dell’episodio otto fino a molto tardi nella produzione. Quindi non sapevamo come l’avrebbe scoperto ed è stato un po’ frustrante ed eccitante. Inoltre non sapevamo quanto sarebbero diventati vicini. Quando ho scoperto che Halbrand era Sauron, non sapevamo come si sarebbero sentiti dopo la battaglia nelle Southlands e cose del genere. Quindi è stato un po’ doloroso sapere più di Galadriel, e capire che si sarebbe intristita.”

Inoltre, mentre molti nel cast de Gli Anelli del Potere hanno scoperto informazioni sceneggiatura per sceneggiatura, non è il caso di Clark, e probabilmente è perché sappiamo tutti che Galadriel sopravviverà a qualunque cosa le venga lanciata contro nella serie. Quando le è stato chiesto quanto le fosse stato detto del piano quinquennale della serie, Clark ha sorpreso con questa risposta:

“Sapevo dove finirà la serie, la quinta stagione, so come andrà. E in un certo senso sapevo cosa indicavano i segnali di tutto ciò, ma poi è il loro intrecciarsi che è davverop interessante, è il vedere i pezzi combaciare mentre procediamo nello sviluppo.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...