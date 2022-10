Gli Anelli del Potere: Daniel Weyman parla dello Straniero e dello studio fatto per portarlo in scena

AVVISO SPOILER: questo articolo contiene i dettagli sul finale della prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere.

Uno stregone mago non è mai in ritardo. Né è in anticipo. Arriva esattamente quando vuole. E infatti, uno stregone è arrivato nel finale della prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere.

Da quando la misteriosa figura di Daniel Weyman si è schiantata nella Terra di Mezzo tramite una meteora, i fan hanno speculato sull’identità dello Straniero e da che parte potrebbe stare.

Il finale segue i mistici vestiti di bianco mentre lo rintracciano, credendo che sia una versione reincarnata di Sauron. Anche lo stesso Straniero ci crede brevemente, fino a quando un gruppo di Pelopiedi, guidati da Nori (Markella Kavenagh), viene in suo soccorso. Quando lo Straniero afferra il bastone dei mistici, li respinge con la magia e si rendono conto che non è il loro alleato Sauron ma uno degli Istari, i cinque maghi inviati dai Valar per aiutare a difendere la Terra di Mezzo dal male.

Il suo nome esatto non viene mai pronunciato sullo schermo e resta da vedere quale membro degli Istari sia – Saruman? Radagast? Uno dei due stregoni blu senza nome? Ma tutti i segni sembrano indicare che lo Straniero sia il membro più noto degli Istari: Gandalf. Per tutta la stagione, Gli anelli del Potere ha lasciato intendere che lo Straniero potrebbe essere una prima incarnazione dello stregone barbuto e fumatore di pipa preferito da tutti, e alcuni degli indizi includono il suo affetto per la razza alternativa degli Hobbit e la sua capacità di parlare con gli insetti.

Alla fine, dopo aver sconfitto i mistici, lo Straniero e Nori sono partiti per il lontano regno di Rhûn, alla ricerca di ulteriori risposte sulla sua origine e sulla misteriosa costellazione che stava inseguendo. Mentre lui e Nori iniziano il loro viaggio, lo Straniero le offre un particolare consiglio: in caso di dubbio, segui sempre il tuo naso, una parafrasi di un’iconica citazione di Gandalf.

Prima del finale di Rings of Power, Weyman ha parlato con di quella grande rivelazione con EW. Nell’intervista l’attore britannico ha interpretato il ruolo del timido e non ha confermato ufficialmente il nome dello Straniero, ma ha detto che la reazione allo spettacolo e le settimane di teorie dei fan sono state davvero divertenti.

“Il pubblico sa esattamente come quello che so io”, dice Weyman. “Non ho ancora iniziato la stagione 2 e non ho letteralmente più conoscenze di chiunque altro, il che in realtà è davvero fantastico.”

Quando Weyman ha presentato la sua prima audizione autoregistrata per Gli Anelli del Potere, non aveva idea di quale ruolo fosse candidato e solo dopo diversi round di audizioni ha appreso alcuni dettagli, ma pochi. Una volta ottenuto il ruolo dello Straniero, gli showrunner JD Payne e Patrick McKay gli hanno fornito una lista di film da guardare per trovare ispirazione. Si è trovato particolarmente attratto dal Frankenstein del 1931 – in particolare dall’iconica scena in cui il mostro di Boris Karloff incontra una giovane ragazza che raccoglie fiori in riva a un lago. Mentre il mostro copia i suoi movimenti lanciando fiori nell’acqua insieme, inavvertitamente la annega. Weyman spiega che quella scena è rimasta con lui, soprattutto mentre stava cercando di capire come affrontare la relazione dello Straniero con Nori e come le sue azioni infantili potessero involontariamente portarlo su un sentiero di bene o di male.

“Da quel momento in poi, la trama del mostro è stata decisa, anche se tutto ciò che il mostro stava facendo era copiare”, spiega Weyman. “Come faceva a sapere che la ragazzina non sarebbe tornata a galla come il fiore sull’acqua? Ma in quel momento, improvvisamente la percezione umana del mostro è completamente cambiata, è diventatto cattivo, e il modo in cui il mostro viene trattato è diverso. Ho pensato che fossero note di recitazione brillanti per lo Straniero. Spero di aver trasmesso quel tipo di differenza fra oscurità e luce, fra mancanza di comprensione e gioia, fra meraviglia infantile e saggezza della vecchiaia.”

Per Weyman, la gioia di interpretare lo Straniero nella prima stagione è stata meno legata alle sue origini, e più a ciò che fa, e ha aperto alle sfide di interpretare un antico stregone che all’inizio parla molto poco.

L’attore ha anche elogiato la sua co-protagonista Kavenagh, che interpreta Nori, la sua fedele guida, soprattutto perché ha parlato lei per la maggior parte dello schermo.

“Mi sento la persona più fortunata del pianeta a poter lavorare con lei”, dice. “Il suo talento, la sua umanità, la sua amicizia dentro e fuori dallo schermo sono incredibili. È davvero una brava ragazza. Sono sempre rimasto sbalordito dal lavoro che ha fatto, e la maggior parte delle volte mi sentivo come se stessi cercando disperatamente di rimanere al suo livello di lavoro.”

