Gli Anelli del Potere: ecco i protagonisti in una serie di immagini e video

In un lungo speciale dedicato alla serie Gli Anelli del Potere, Entertainment Weekly ha rilasciato alcune immagini e dei video che potremmo definire character poster dedicati al personaggi che vedremo nella serie Amazon Prime Video.

Qui sotto potete vedere il materiale promozionale:

Una serie di nuove immagini da #TheRingsOfPower pic.twitter.com/el85k9829w — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) August 2, 2022

Qui sotto i character video:

Meet Cynthia Addai-Robinson as Queen Regent Míriel. Lift the veil on the grand journey it took to bring Prime Video’s #TheRingsOfPower to life: https://t.co/X3ODJmbcbj pic.twitter.com/CSoeI8w1Lb — Entertainment Weekly (@EW) August 2, 2022

Meet Robert Aramayo as Elrond. Using both familiar characters and figures never before seen on screen, #TheRingsOfPower will introduce Tolkien’s storytelling to new viewers. https://t.co/X3ODJmbcbj pic.twitter.com/73yuKfbnoo — Entertainment Weekly (@EW) August 2, 2022

Ismael Cruz Córdova is Arondir.#TheRingsOfPower unlocks a new Middle-earth journey, covering Sauron’s original rise to power and the forging of that familiar One Ring. Go inside: https://t.co/X3ODJmbcbj pic.twitter.com/2TTZYKyoPT — Entertainment Weekly (@EW) August 2, 2022

Introducing Benjamin Walker as High King Gil-galad. With prestige comes pressure, but the team behind #TheRingsOfPower feels “there’s a really good story here that deserves to be told,” says co-creator Patrick McKay. New details: https://t.co/X3ODJmbK0R pic.twitter.com/yrVlTKksKB — Entertainment Weekly (@EW) August 2, 2022

Meet Charlie Vickers as Halbrand.#TheLordOfTheRings: #TheRingsOfPower’s cast and creators gush about the joy of crafting the new fantasy series, from familiar characters to entirely new arcs: https://t.co/X3ODJmbcbj pic.twitter.com/0Fgs1EUuSt — Entertainment Weekly (@EW) August 2, 2022

Maxim Baldry is Isildur.#TheLordOfTheRings: #TheRingsOfPower tells the story of the Second Age, from the re-emergence of Sauron to the rise and fall of Númenor. Discover new details: https://t.co/X3ODJmbcbj pic.twitter.com/sjpPKKIV8f — Entertainment Weekly (@EW) August 2, 2022

Meet Charles Edwards as Celebrimbor. The goal of the creative team behind #TheRingsOfPower has been to approach the show not as inventors but as archaeologists, piecing together clues from Tolkien’s work. Inside the journey: https://t.co/X3ODJmbcbj pic.twitter.com/rGBSAgCZjF — Entertainment Weekly (@EW) August 2, 2022

E qui sotto un video in cui sono presenti tutti i personaggi:

Viaggia nella Terra di Mezzo con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

La prossima serie di Amazon Studios porta sugli schermi per la prima volta in assoluto le leggende eroiche della mitica storia della Seconda Era della Terra di Mezzo. Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, e riporterà gli spettatori nell’era in cui furono forgiati grandi poteri, i regni crebbero gloriosamente e caddero in rovina, gli eroi più improbabili furono messi alla prova, la speranza rimase appesa a un filo e il più grande cattivo mai creato dalla penna di Tolkien minacciò di far cadere tutto il mondo nell’oscurità.

Partendo da un periodo di relativa pace, la serie segue un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon, dal mozzafiato regno insulare di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi si daranno battaglia per lasciare il mondo in eredità a coloro che sopravvivranno dopo la loro scomparsa.

Il cast principale della serie comprende Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani. Gli showrunner JD Payne e Patrick McKay sono i produttori esecutivi dello spettacolo.

La serie sarà rilasciata su Prime Video il 2 settembre 2022.

