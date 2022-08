Gli Anelli del Potere: ecco il final trailer prima dell’uscita della serie Prime Video

Amazon Prime ha presentato l’ultimo trailer dell’attesissima serie fantasy, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, in arrivo il 2 settembre.

Una delle proprietà fantasy più amate di sempre è Il Signore degli Anelli, e sta tornando sullo schermo, ma non come una serie di film. Anni dopo la fine della trilogia originale di Peter Jackson, Amazon Prime sta reimmaginando l’amato universo di JRR Tolkien come una serie in streaming, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, dopo che lo studio ha acquistato i diritti TV per $ 250 milioni in 2017.

A differenza dei film di Jackson, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere esplorerà un’era diversa ambientata migliaia di anni prima delle famose trame. Il dramma di Amazon Prime si concentrerà sulla Seconda Era, raccontando la storia di come sono stati forgiati gli iconici Anelli del Potere, stabilendo anche come Sauron è salito al potere. Ci sono molte ambizioni nella serie poiché è già stata programmata per durare 5 stagioni, con gli showrunner che sanno in anticipo quale sarà la fine della serie.

A poche settimane dal debutto de Gli Anelli del Potere su Amazon Prime, i primi due episodi verranno proiettati in sale selezionate due giorni prima della prima (non in Italia a quanto pare).

Dato che la campagna marketing della serie continuava senza sosta, Amazon Prime ha rilasciato un nuovissimo trailer de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che offre l’ultimo sguardo al dramma fantasy.

Potete vederlo qui sotto:

E qui sotto in italiano:

Viaggia nella Terra di Mezzo con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

La prossima serie di Amazon Studios porta sugli schermi per la prima volta in assoluto le leggende eroiche della mitica storia della Seconda Era della Terra di Mezzo. Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, e riporterà gli spettatori nell’era in cui furono forgiati grandi poteri, i regni crebbero gloriosamente e caddero in rovina, gli eroi più improbabili furono messi alla prova, la speranza rimase appesa a un filo e il più grande cattivo mai creato dalla penna di Tolkien minacciò di far cadere tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un periodo di relativa pace, la serie segue un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon, dal mozzafiato regno insulare di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi si daranno battaglia per lasciare il mondo in eredità a coloro che sopravvivranno dopo la loro scomparsa. Il cast principale della serie comprende Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani. Gli showrunner JD Payne e Patrick McKay sono i produttori esecutivi dello spettacolo. La serie sarà rilasciata su Prime Video il 2 settembre 2022.

