Gli Anelli del Potere: gli Amazon Studios rivelano l’intera soundtrack composta da Bear McCreary e Howard Shore

Gli Amazon Studios ha annunciato oggi che, per consentire ai fan di entusiasmarsi e di immergersi nell’atmosfera dell’imminente serie Gli anelli del potere, la colonna sonora della prima stagione è ora disponibile su tutti i servizi di streaming musicale.

La serie prequel, che sarà presentata in anteprima tra sole due settimane, è incentrata sulla Seconda Era della Terra di Mezzo, il che significa che la storia è ambientata migliaia di anni prima delle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Lo spettacolo racconterà l’ascesa di Sauron e i primi anni di vita di alcuni personaggi preferiti dai fan, tra cui Galadriel ed Elrond.

La colonna sonora della serie è composta dal vincitore dell’Emmy Bear McCreary, che non è estraneo alle serie TV epiche: ha anche composto la colonna sonora per Outlander, Black Sails e Fondazione di Apple TV+. McCreary ha anche lavorato come compositore per alcune serie e film di alto profilo come The Walking Dead, Godzilla: King of the Monsters e Marvel’s Agents of SHIELD.

Proprio come l’intera serie, la colonna sonora presenta un richiamo ai precedenti capitolo del franchise: il tre volte vincitore dell’Oscar Howard Shore è tornato per comporre il theme principale della serie. Shore ha lavorato alla musica di tutti gli adattamenti live-action dei romanzi di JRR Tolkien fino ad oggi, e due degli Oscar che ha vinto provengono dal suo lavoro in Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re.

In una dichiarazione ufficiale, McCreary ha parlato del privilegio di comporre per un pezzo così importante della cultura popolare e di ciò che spera di ottenere con la sua colonna sonora.

“Gli straordinari romanzi di JRR Tolkien ei loro adattamenti cinematografici hanno avuto un profondo impatto sulla mia immaginazione per quasi tutta la mia vita. Sono onorato di comporre la musica che aiuterà a guidare il pubblico attraverso i principali eventi della Seconda Era della Terra di Mezzo.”

Inoltre, gli Amazon Studios hanno annunciato che gli ascoltatori e gli abbonati di Amazon Music avranno accesso a due brani esclusivi della colonna sonora, intitolati “Find the Light” e “The Promised King”. Inoltre, la colonna sonora della serie include le esibizioni di due membri del cast de Gli anelli del potere: Sophia Nomvete (che interpreta la principessa Disa) nel brano “A Plea to the Rocks” e “This Wandering Day”. cantata da Megan Richards (la pelopiedi Poppy Proudfellow).

Gli Anelli del Potere è destinato a diventare una pietra miliare in termini di produzione: la prima stagione sarà la più costosa mai prodotta in TV, con un budget di quasi mezzo miliardo di dollari. Tutto sarà diretto dagli showrunner JD Payne e Patrick McKay, che hanno anticipato che è stato pianificato un arco narrativo di cinque stagioni. Il regista JA Bayona dirige i primi due episodi della stagione e dà il tono all’intera serie, che ha già iniziato la produzione nella seconda stagione.

Prime Video presenterà in anteprima la prima stagione de Gli Anelli del Potere a livello globale con due episodi il 2 settembre. Ora potete ascoltare la colonna sonora su tutte le principali piattaforme di streaming. Dai un’occhiata alla tracklist qui sotto:

01) “The Lord of the Rings: The Rings of Power Main Title” (by Howard Shore)

02) “Galadriel”

03) “Khazad-dûm”

04) “Nori Brandyfoot”

05) “The Stranger”

06) “Númenor”

07) “Sauron”

08) “Valinor”

09) “In the Beginning”

10) “Elrond Half-Elven”

11) “Durin IV”

12) “Harfoot Life”

13) “Bronwyn and Arondir”

14) “Halbrand”

15) “The Boat”

16) “Sundering Seas”

17) “Nobody Goes Off Trail”

18) “Elendil and Isildur”

19) “White Leaves”

20) “The Secrets of the Mountain”

21) “Nolwa Mahtar”

22) “Nampat”

23) “A Plea to the Rocks” (feat. Sophia Nomvete)

24) “This Wandering Day” (feat. Megan Richards)

25) “Scherzo for Violin and Swords”

26) “Sailing into Dawn”

27) “Find the Light” (Amazon Music Exclusive)

28) “For the Southlands”

29) “Cavalry”

30) “The Promised King” (Amazon Music Exclusive)

31) “Water and Flame”

32) “In the Mines”

33) “The Veil of Smoke”

34) “The Mystics”

35) “Perilous Whisperings”

36) “The Broken Line”

37) “Wise One”

38) “True Creation Requires Sacrifice”

39) “Where the Shadows Lie” (Instrumental)

Qui sotto potete ascoltare la soundtrack nel player di Spotify:

Viaggia nella Terra di Mezzo con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

La prossima serie di Amazon Studios porta sugli schermi per la prima volta in assoluto le leggende eroiche della mitica storia della Seconda Era della Terra di Mezzo. Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, e riporterà gli spettatori nell’era in cui furono forgiati grandi poteri, i regni crebbero gloriosamente e caddero in rovina, gli eroi più improbabili furono messi alla prova, la speranza rimase appesa a un filo e il più grande cattivo mai creato dalla penna di Tolkien minacciò di far cadere tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un periodo di relativa pace, la serie segue un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon, dal mozzafiato regno insulare di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi si daranno battaglia per lasciare il mondo in eredità a coloro che sopravvivranno dopo la loro scomparsa. Il cast principale della serie comprende Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani. Gli showrunner JD Payne e Patrick McKay sono i produttori esecutivi dello spettacolo. La serie sarà rilasciata su Prime Video il 2 settembre 2022.

