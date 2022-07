Gli Anelli del Potere: gli showrunner parlano della collaborazione avuta con Simon Tolkien

I fan del Signore degli Anelli sanno che ogni buon viaggio ha bisogno di un compagno. Così, quando gli showrunner JD Payne e Patrick McKay hanno iniziato a dare forma alla loro nuova serie TV Gli Anelli del Potere, hanno reclutato un importante alleato per unirsi a loro nel loro viaggio: Simon Tolkien.

Tolkien è consulente della serie de Gli Anelli del Potere (in anteprima il 2 settembre su Amazon Prime Video), e Payne e McKay affermano che i suoi contributi allo spettacolo sono stati inestimabili.

Non solo Tolkien è lui stesso un affermato romanziere, ma è anche il nipote dell’autore originale JRR Tolkien. Gli showrunner affermano che ha avuto un ruolo chiave nell’aiutare a plasmare la storia dello show e lo sviluppo degli archi narrativi dei personaggi, soprattutto data la sua esperienza e comprensione del lavoro di suo nonno.

“La prima volta che abbiamo incontrato Simon Tolkien, abbiamo dovuto darci un pizzicotto – eccoci qui, seduti dall’altra parte del tavolo rispetto al nipote di JRR Tolkien in persona”, spiega McKay. “E questo è stato solo l’inizio di quello che si è rivelato un dialogo estremamente arricchente e gratificante. Le sue intuizioni, l’attenzione ai dettagli e la passione sia per i personaggi che per l’architettura generale de Gli Anelli del Potere sono intrecciate nelle pagine della nostra storia. Lavorare con Simon è stata l’esperienza di una vita.”

In una dichiarazione a EW, Tolkien ha anche celebrato la partnership, dicendo: “Mi è piaciuto assistere gli Amazon Studios in relazione alla serie, e in particolare fornire input a JD Payne e Patrick McKay su questioni inerenti la scrittura originale di mio nonno“.

