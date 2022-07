Gli Anelli del Potere: gli showrunner rassicurano sulla fedeltà allo spirito di Tolkien

Gli Anelli del Potere è una serie carica di aspettative, qualcosa che gli showrunner sanno che devono aspettarsi, considerando l’assoluta popolarità del lavoro di JRR Tolkien.

Tuttavia, una cosa che è stata sollevata numerose volte sui forum online, è la preoccupazione che la politica moderna influenzerà la storia. Ma per fortuna non è così.

“Questo è stato uno dei punti di discussione di Tolkien con CS Lewis, il suo amico e collega”, ha detto il co-showrunner Patrick McKay a Total Film. “Era molto importante che ciò che stava creando non fosse un’allegoria. Non stava commentando eventi storici del suo tempo o di un altro tempo. Non stava cercando di trasmettere un messaggio che parlasse alla politica contemporanea. Voleva creare un mito che fosse senza tempo e adattato per tutte le epoche.

Ogni singola scelta che abbiamo fatto in ogni momento della realizzazione di questo spettacolo è stata quella di essere fedeli a quell’aspirazione, perché è quello che vogliamo come spettatori. Non vogliamo adattare il materiale in un modo che potrebbe sembrare datato. Aspiriamo a essere senza tempo. Ecco perché questi libri sono ancora argomento di conversazione, perché quello che contengono non è invecchiato di un giorno. E aspiriamo a fare la stessa cosa. Penso che sentiamo che una volta che le persone vedranno lo spettacolo, e vedranno quali storie abbiamo preparato, si sentiranno allo stesso modo”.