Gli Anelli del Potere: JA Bayona e Ron Ames parlano di come hanno dato vita ai Sundering Seas

Se c’è una parola che potrebbe essere usata per descrivere accuratamente il mondo de Il Signore degli Anelli, è vasto.

L’ambientazione immaginata per la prima volta da JRR Tolkien, iniziata nel lontano 1937 con la pubblicazione de Lo Hobbit, ha visto molti dei suoi luoghi più leggendari resi sullo schermo in innumerevoli adattamenti, dall’animazione al più recente live-action. Quindi, quando Amazon ha acquistato i diritti televisivi di LOTR nel 2017, era chiaro che questa versione avrebbe dovuto ritagliarsi una nuova nicchia, a cominciare dalle terre nel regno noto come Terra di Mezzo che non erano mai state tradotte prima da pagina a schermo.

Con Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è stato creato il leggendario Sundering Seas per la prossima serie Prime Video, così come la dinamica tra i due personaggi che sono costretti a lavorare insieme nella lotta per la propria vita.

Con The Rings of Power che sarà presentato in anteprima questo autunno, la produzione della prima stagione è stata lunga e intensiva: oltre un anno di riprese in Nuova Zelanda a partire da febbraio 2020, sebbene la pandemia di COVID-19 abbia contribuito a creare spazio per continuare a svilupparla al meglio. La storia a sé stante, sviluppata da JD Payne e Patrick McKay e diretta dai registi JA Bayona, Wayne Che Yip e Charlotte Brändström, è ambientata migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit (e successivamente de Il Signore degli Anelli) ma presenta ancora molti nomi che potrebbero essere già noti ai fan di lunga data e anche ai nuovi fan: Galadriel. Elrond. Isildur. Celebrimbor.

Tuttavia, oltre al resto del vasto cast dell’ensemble, con le identità di molti ancora in parte avvolte nel mistero, sono già state anticipate diverse nuove ambientazioni, che non si sono mai fatte strada prima in un adattamento di Tolkien.

Dato che lo spettacolo è ambientato nella Seconda Era, vedremo anche in momento in cui gli Anelli del Potere vengono forgiati e distribuiti per la prima volta tra Elfi, umani, nani (e, segretamente, l’Oscuro Signore Sauron). I timori che il male possa alzare la sua terribile testa nella Terra di Mezzo sono prevalentemente sostenuti da un Galadriel più giovane e più sfacciata. La guerriera elfa si propone di combattere per conto di un futuro che potrebbe non arrivare se nessuno sceglie di proteggerlo. Il suo viaggio la porta attraverso molti luoghi meravigliosi, uno dei quali è il mitico Sundering Seas di Arda (noto anche come Belegaer), situato tra la Terra di Mezzo e Númenor, dove farà affidamento a malincuore su un umano di nome Halbrand (Charlie Vickers) dopo che i due sono rimasti bloccati insieme nel culmine di una massiccia tempesta.

È una sequenza che si svolge all’inizio della prima stagione, che inizia nell’episodio 1 e continua per la maggior parte dell’episodio 2, ma il team dietro le quinte, composto dal regista Bayona, e dal supervisore degli effetti visivi Ron Ames, sapeva quanto fosse importante mettere tutti i pezzi al loro posto molto prima che le telecamere iniziassero a filmare.

Secondo Ames, il tempo di preparazione per le scene nel Sundering Seas è durato dalle tre alle quattro settimane, principalmente con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli attori durante il processo, ma anche per assicurarsi che stessero producendo onde che sarebbero sembrate realisticamente infuriate. Il trucco? Filmare l’intera sequenza – composta da 195 diverse riprese nell’arco di altre tre settimane – in due grosse piscine, una all’aperto, che è stata costruita per essere profonda circa 3 metri nel punto più basso e per contenere fino a 2,5 milioni di litri d’acqua; l’altra una piscina da immersione più piccola da 1,2 milioni di litri con una profondità massima di 4 metri.

“Stiamo creando questa tempesta praticamente in una tazza da tè“, dice Ames. E il loro metodo per farlo è molto più pratico di quanto alcuni potrebbero aspettarsi; per avere un controllo più preciso sulla tempesta crescente, che si manifesta nello sfondo mentre Galadriel e Halbrand stanno “avendo un’accesa conversazione“, secondo le parole di Ames, la troupe degli effetti speciali, composta da 20 tecnici che hanno gestito l’intero set, ha trascinato con grandi escavatori dalle 5 alle 14 tonnellate di piastra, installate per essere dispiegate attorno ai tre lati della piscina esterno. Ciò ha permesso al team di produzione di controllare la tempesta: potevano letteralmente progettare le onde, fino all’altezza esatta richiesta, proteggendo anche gli attori all’interno della scena.

Ma hanno avuto un altro vantaggio nella costruzione della piscina che doveva replicare la superficie oceanica: un tetto retrattile. Oscar Faura, che è il direttore della fotografia dei primi due episodi, ha permesso di girare scene che sarebbero state ambientate sia durante il giorno che nel pieno dei momenti più emozionanti della tempesta.

Per Bayona, il compito di convincere i capi di Amazon che l’incorporazione di un tetto li avrebbe aiutati a creare scene straordinarie nel prodotto finale, è spettato a Faura. Per coincidenza, era una tecnica che i due avevano precedentemente conosciuto in un’altra collaborazione, che aveva previsto anche quel lavoro la costruzione di una piscina per creare un senso di realismo sia per gli attori che per il pubblico.

“Abbiamo fatto molto si similare… quando abbiamo girato The Impossible. Estendere il set è molto difficile se lavori al chiuso, perché non puoi abbinare la luce dall’esterno con l’interno, la luce artificiale, con la luce che avevamo in studio”, dice il regista, prima di aggiungere che la lotta di Faura perché la creazione della piscina, tetto compreso, non è stata vana. “È stato uno sforzo enorme, ma sicuramente… ripagherà. Quando vedrete le scene, vedrete quanto sono belle.”

Ames è stato altrettanto espansivo su quanto sia stato soddisfacente, anche dal punto di vista della produzione, vedere il prodotto finito.

“Essendo un membro di quel team, è così delizioso vederlo funzionare davvero. L’hai pensato, l’hai disegnato. Funzionerà? Lo provi, lo costruisci. E poi, all’improvviso, è più di ciò che avevi progettato, è una cosa spettacolare.”

Ovviamente, tutto questo è stato reso pronto all’uso molto prima che gli attori arrivassero sul set, ma anche Clark e Vickers hanno lavorato sodo per prepararsi a quello che Vickers ci descrive come “un processo estenuante, difficile e stimolante”.

I due sono hanno partecipato ad una sfida nell’addestramento in previsione della sequenza, che includeva l’apprendimento di come “nuotare correttamente”, nelle parole di Vickers, dall’istruttore Trent Bray, nonché come immergersi in apnea e trascorrere una notevole quantità di tempo sott’acqua: “Trovo l’acqua davvero spaventosa“, ammette Clark, “ecco perché ero abbastanza spaventata dall’addestramento subacqueo, perché è l’ignoto“.

Quando Galadriel e Halbrand vengono coinvolti nel caos di quel mare, gli improbabili alleati, che Clark descrive come “due persone che si incontrano così per caso“, sono costretti a rifugiarsi su una misera zattera per superare la tempesta. La struttura stessa potrebbe sembrare un mezzo di sopravvivenza insufficiente, ma Ames rivela che il team di produzione ha installato un modulo invisibile per garantire che la zattera rimanesse al suo posto durante le riprese. Certo, anche questo effetto pratico non ha impedito agli attori di sperimentare una vera turbolenza.

“Dirò in realtà, Morfydd è stata molto più tranquilla di me su quella zattera”, rivela Vickers. “Ad ogni onda cadevo parecchio, e cadevo attraverso le fessure della zattera.”

Il suo co-protagonista però gli ha dato immediatamente più credito di così: “Nessuno è mai caduto, cosa che non posso credere“. Vickers ride, felice di riflettere anche se sembra poco ansioso di tornare su quella zattera. “Toccando ferro non ci torneremo“.

Quando è arrivato il momento del processo di post-produzione, l’intento di Bayona e Faura di filmare sfruttando il maggior numero possibile di elementi pratici alla fine ha dato i suoi frutti; il regista ha detto che quando è entrato in sala di montaggio, la maggior parte di ciò che voleva per quelle sequenze era già sullo schermo davanti a lui.

“Il fatto è che il set era così grande, che il materiale che avevamo nella sala di montaggio non aveva bisogno di molta post-produzione. Sono stati aggiunti alcuni effetti, ma riguardavano più l’aggiunta di nebbia e cose del genere.”

A sentirlo dire da Ames, la percentuale di ciò che è stato creato per i Sundering Seas praticamente rispetto a quello virtuale è di circa 50/50 — e la Industrial Light & Magic, uno dei numerosi team di effetti visivi incaricati di progettare gli effetti dello show, ha radicato le proprie tecniche in ciò che poteva essere trovato nel mondo naturale, per migliorare la portata dei Sundering Seas sullo schermo.

“Siamo usciti sia con un’unità marina che con elicotteri e abbiamo girato alcune esterne oceaniche, perché la costa della Nuova Zelanda è così meravigliosa”, dice Ames. “Quindi abbiamo avuto ottime referenze e, in alcuni casi, abbiamo usato l’acqua vera e propria”.

Queste riprese in esterna sono state fuse insieme a ciò che Bayona ha filmato nella piscina, cosa che si è rivelata un matrimonio complicato, ma che Ames descrive come “fantastico” nel prodotto finito.

“Le cuciture, questa è la cosa più difficile da fare, dove l’acqua pratica incontra l’acqua degli effetti visivi. Il team dell’ILM è stato allo stesso modo responsabile della creazione di onde in una scena che semplicemente non sarebbe stato possibile produrre da soli, o almeno non in un modo che non si sarebbe rivelato rischioso per gli attori coinvolti. Semplicemente gli effetti visivi entrano in gioco dove arriva il limite di quelli pratici.”

Qui sotto potete vedere l’exploit sulla scena realizzato da Collider:

Viaggia nella Terra di Mezzo con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

La prossima serie di Amazon Studios porta sugli schermi per la prima volta in assoluto le leggende eroiche della mitica storia della Seconda Era della Terra di Mezzo. Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, e riporterà gli spettatori nell'era in cui furono forgiati grandi poteri, i regni crebbero gloriosamente e caddero in rovina, gli eroi più improbabili furono messi alla prova, la speranza rimase appesa a un filo e il più grande cattivo mai creato dalla penna di Tolkien minacciò di far cadere tutto il mondo nell'oscurità.

