Gli Anelli del Potere: JD Payne e Patrick McKay parlano di Sauron e Celebrimbor

Per essere un cattivo che vedi a malapena, Sauron proietta un’ombra incredibilmente lunga sul Signore degli Anelli. È il male supremo della Terra di Mezzo e la sua presenza incombe nei film di Peter Jackson, anche se lo vediamo davvero in piena forma solo nel prologo del primo film – altrove, sta principalmente guardando le vicende nelle sembianze di un occhio fiammeggiante posto in cima a Barad-dûr.

Leggi anche: la serie non cerca di competere con altre serie fantasy secondo lo showrunner

Nella prossima serie in streaming di Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, l’influenza di Sauron continuerà a farsi sentire – e il suo destino è intrecciato con quello di Celebrimbor, un nome sicuramente conosciuto dagli irriducibili di Tolkien.

Il prologo de La Compagnia dell’Anello offre un’idea di ciò che lo spettacolo di JD Payne e Patrick McKay ha in serbo, dando uno sguardo alla Seconda Era della Terra di Mezzo. E qui vedremo esattamente come Sauron si immischierà col compito di Celebrimbor, l’Elfo responsabile della creazione degli anelli che danno vita a tutta questa storia.

“Abbiamo a che fare con uno dei più grandi cattivi che siano mai stati creati con Sauron”, dice Payne a Empire. “E una delle figure centrali della storia è il personaggio di Celebrimbor. È un fabbro elfo che è stato manipolato per aiutare a creare gli Anelli del potere. Siamo entusiasti di portarlo nella Terra di Mezzo. È molto misterioso.”

Il personaggio proviene direttamente dal vasto Legendarium di Tolkien (ed è stato portato sullo schermo prima, se non così fedelmente, nei videogiochi Shadow Of Mordor e Shadow Of War), ed è interpretato da Charles Edwards. Con la storia di Sauron e Celebrimbor che si svolge insieme a un arazzo di racconti che coinvolgono Nani, Elfi e Harfoots, c’è da prepararsi a vedere i vari toni distintivi di Tolkien, avventura, high fantasy e oscurità ne Gli Anelli del Potere.

“Il Signore degli Anelli non aggira l’oscurità”, dice Payne. “Ti porta al passo di Cirith Ungol e della tana di Shelob, dove gli amici si tradiscono a vicenda e i personaggi vengono trascinati a Mordor. È un’esperienza straziante quella che vivi. Ma alla fine, c’è sempre una stella nel cielo che dice: ‘Continua’. Volevamo trovare quello spirito in questa serie.”

Potete vedere la nuova immagine qui sotto:

EXCLUSIVE IMAGE 🚨 Meet The Lord Of The Rings: The #RingsOfPower's pivotal elf Celebrimbor, played by Charles Edwards. #LOTRROP Read more: https://t.co/0xk05ZlPO1 pic.twitter.com/6iPFLbb3j7 — Empire Magazine (@empiremagazine) June 7, 2022

Viaggia nella Terra di Mezzo con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

La prossima serie di Amazon Studios porta sugli schermi per la prima volta in assoluto le leggende eroiche della mitica storia della Seconda Era della Terra di Mezzo. Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, e riporterà gli spettatori nell’era in cui furono forgiati grandi poteri, i regni crebbero gloriosamente e caddero in rovina, gli eroi più improbabili furono messi alla prova, la speranza rimase appesa a un filo e il più grande cattivo mai creato dalla penna di Tolkien minacciò di far cadere tutto il mondo nell’oscurità.

Partendo da un periodo di relativa pace, la serie segue un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon, dal mozzafiato regno insulare di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi si daranno battaglia per lasciare il mondo in eredità a coloro che sopravvivranno dopo la loro scomparsa.

Il cast principale della serie comprende Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani. Gli showrunner JD Payne e Patrick McKay sono i produttori esecutivi dello spettacolo.

La serie sarà rilasciata su Prime Video il 2 settembre 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...