Gli Anelli del Potere: la serie non cerca di competere con altre serie fantasy secondo lo showrunner

Allacciate le cinture, fan del fantasy: il mondo degli anelli magici, degli enormi piedi pelosi e dei bevitori di idromele delle montagne sta per tornare.

La Terra di Mezzo sta tornando sugli schermi con Gli anelli del Potere, la tanto attesa serie in streaming di Prime Video destinata a portare sullo schermo una nuova era della saga di JRR Tolkien.

Ambientata migliaia di anni prima degli eventi della trilogia di Peter Jackson, questa sarà una storia completamente nuova in una parte completamente nuova della linea temporale, che tratterà della forgiatura degli anelli, dell’ascesa di Sauron e di tutti i tipi di storie con al centro Elfi, Nani, Harfoot e altro ancora. Le speranze sono estremamente alte (come, secondo quanto riferito, il budget dello show), e la serie – degli showrunner JD Payne ePatrick McKay , insieme al regista JA Bayona, ha il suo bel da fare per soddisfare un fandom davvero molto esigente.

La risposta è che non provi ad andare in punta di piedi con ciò che è venuto prima. Non esattamente, comunque.

“Chiunque si avvicini a Il Signore degli Anelli sullo schermo sbaglierebbe a non pensare a quanto Jackson abbia avuto ragione”, dice McKay a Empire. “Ma siamo ammiratori da lontano, ecco. The Rings Of Power non cerca di competere con lui.”

“Lontano” è la parola d’ordine, dal momento che i film di Jackson (e la trilogia del romanzo di Tolkien) descrivono la Terza Era della Terra di Mezzo e Gli Anelli del Potere si svolge nella Seconda Era. Questa è una notevole distanza tra le due storie.

Nella mente degli spettatori, tuttavia, non ci sono solo i precedenti film de Il Signore degli Anelli con cui la serie è alle prese. Gli anni successivi a quella trilogia hanno dato vita ad una forma molto più oscura, sanguinosa e particolareggiata del fantasy per il piccolo schermo col colosso della HBO, Il Trono di Spade, uno spettacolo il cui spin-off prequel House Of The Dragon arriverà entro la fine dell’anno in onda in concomitanza con Gli Anelli del Potere.

Ma se il mondo di Westeros ha cambiato ciò che è possibile nella narrazione serializzata cappa e spada, la visione di George RR Martin del ghiaccio, del fuoco, dell’incesto e del sangue resta lontana da quella di Tolkien.

“Puoi sforzarti di stare al passo con i Jones, ma uno dei mantra della serie era ‘torna al materiale originale’”, spiega McKay. “Cosa farebbe Tolkien? In realtà, si riduce a una cosa: non c’è niente come Il Signore degli Anelli. Alcune di queste altre proprietà che possiamo considerare in competizione, risultano all’orecchio come ottave raffinate di una composizione, ma pensando a Tolkien, lui non si limitava a risultato come un’ottava, lui suonava l’intero pianoforte. Aveva quella varietà di toni. C’è la fantasia, l’amicizia e l’umorismo per cui Harry Potter è così amato, ma c’è anche la raffinatezza, la politica, la storia, la mitologia e la profondità. Quindi per noi si trattava di approfondire ciò che siamo, piuttosto che preoccuparci di ciò che fanno gli altri.”

Potete vedere l’immagine dello Snow Troll nel tweet di Empire qui sotto:

EXCLUSIVE IMAGE 🔥

The Lord Of The Rings: The #RingsOfPower ‘doesn’t try to compete’ with Peter Jackson’s trilogy or Game Of Thrones, showrunner Patrick McKay tells Empire.

Read more, and see an exclusive snow-troll image here: https://t.co/ZSSDlTnQiE #LOTRROP pic.twitter.com/32BBmvFKyM

— Empire Magazine (@empiremagazine) June 5, 2022