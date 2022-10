Gli Anelli del Potere: lo showrunner critica le lamentele del pubblico sul ritmo lento

Lo showrunner de Gli anelli del potere, JD Payne, ha argomentato circa le critiche del pubblico sul ritmo lento dello spettacolo.

Il titolo Prime Video è una serie tentacolare che esplora l’ascesa di Sauron nella Seconda Era della Terra di Mezzo, la stessa ambientazione de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli. Mentre la serie è iniziata concentrandosi sulla caccia di Galadriel a Sauron e sul suo eventuale coinvolgimento nella lotta contro gli eserciti di Orchi nelle Terre del Sud, si è rapidamente ramificata in altre storie che avvengono nello stesso tempo.

Questi racconti includono un gruppo di Piedipiedi che scoprono un uomo caduto dal cielo, Nani che scoprono il mithril che gli Elfi desiderano usare, e una moltitudine di archi narrativi con personaggi della nazione insulare di Númenor.

La serie corale ha affrontato critiche durante la sua corsa da parte di una piccola ma rumorosa parte del pubblico, per numerosi motivi. All’inizio della stagione, Amazon ha bloccato la possibilità di fare recensioni sulla serie per via del review bombing e dei troll, ma solo per i primi tre giorni. I fanatici hanno criticato lo spettacolo per via del fatto che credono i personaggi abbiano design imprecisi, ma per fortuna sono solo una piccola parte, in quanto i veri fan di Tolkien stanno invece apprezzando, come anche il pubblico generalista.

In questo mare di condanna c’è l’idea che Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere abbia un ritmo troppo lento e non stia coprendo abbastanza storyline nella sua prima stagione.

In un’intervista con The Hollywood Reporter (via SR), lo showrunner de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere JD Payne ha criticato la critica al ritmo. Payne crede che il ritmo scelto per la serie sia accurato per il mondo di Tolkien, e che gli spettatori dovrebbero imparare ad aspettare.

“Spero che le persone possano partecipare al viaggio. Molti blockbuster hanno un ritmo in cui vieni spostato da un set all’altro finché tutto crolla sotto il proprio stesso peso. Tolkien si prende sempre il proprio tempo per spiegare tutto, e ti fa immergere nei personaggi, in un viaggio, e i viaggi possono essere difficili negli scritti di Tolkien. Spero che le persone avranno la pazienza di accontentarsi di un’epopea alla Tolkien.”

Le critiche che possono gestire i due showrunner e le hanno sentite tutte. Tutto ciò che i fan hanno discusso, dicono, l’hanno anche discusso nel team creativo. Ammettono prontamente, per esempio, che alcuni degli episodi della prima stagione mancano dell’urgenza che i fan si aspettano dagli adattamenti di Tolkien.

“Una delle cose più importanti che abbiamo imparato è stata che anche quando vediamo una piccola scena, questa deve sempre ricollegarsi alla posta in gioco più grande”, dice Payne.

“Ci sono cose che non hanno funzionato bene nella prima stagione che avrebbero potuto funzionare in uno spettacolo più piccolo”, concorda McKay. “Deve riguardare il bene e il male e il destino del mondo, o non avrà quella sensazione epica che desideri quando guardi Tolkien.”

Il che non significa che lo spettacolo non continuerà ad abbracciare piccoli momenti. Sottolineano che ne Il ritorno del re, Sam vede una stella attraverso le nuvole e dice che tutto il male che stanno affrontando non è che un’ombra passeggera, e c’è una bellezza al di sopra che non potrà mai raggiungere: “È un piccolo momento personale, ma riflette il tema dell’intero lavoro”, osserva Payne. E anche i critici più accesi dello show ammettono che la serie è bellissima e fa un ottimo lavoro nel creare e far apprezzare le meraviglie del mondo di Tolkien.

Ma l’obiettivo del duo è il più alto possibile: realizzare un classico che verrà guardato più e più volte come la trilogia di Jackson: “Quando parliamo della misura del successo, ciò che conta per noi è se è abbastanza divertente da permettere alle persone di approfondirlo e discuterne“, afferma McKay. Gli showrunner credono che la stagione di debutto sarà vista in modo ancora più positivo in futuro, con segreti ancora da svelare che cambieranno il modo in cui i primi episodi verranno visualizzati dopo la seconda visione.

“Alcune cose ottengono un’immensa quantità di consensi dalla critica e vincono tonnellate di premi, e vengono dimenticate l’anno successivo”, afferma Payne. “Al contrario, alcune cose non ottengono molto amore ma diventano dei classici visti allo stesso modo anche 60 anni dopo. Penso che ci vorrà un po’ prima che la polvere si depositi.”

