Gli Anelli del Potere: lo showrunner parla dell’episodio 6 e dei temi ambientalisti cari a Tolkien che hanno introdotto nella serie

Patrick McKay, lo showrunner de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, conferma che gli eventi dell’episodio 6 sono una nuova svolta sulle origini di un luogo chiave della Terra di Mezzo.

La serie prequel di Amazon esplora gli eventi della Terra di Mezzo che hanno portato alla creazione dell’Unico Anello. Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è andato in onda settimanalmente su Prime Video a partir dal 2 settembre, debuttando con un numero elevato di spettatori negli Stati Uniti.

Nell’episodio 6 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, “Udûn”, il pubblico è stato coinvolto nella Battaglia delle Terre del Sud, che ha visto Galadriel (Morfydd Clark) e gli eserciti di Númenor schierarsi con il popolo delle Terre del Sud contro Adar (Joseph Mawle) e la sua legione di orchi. Nonostante trattenga l’assalto degli orchi, l’alleanza Númenor/Southland non riesce a impedire che le terre vengano rivendicate dall’oscurità, poiché Waldreg (Geoff Morrell) tradisce i suoi compagni di villaggio, usando la lama spezzata di Sauron per provocare l’eruzione del Monte Fato, deformando così le Terre del Sud per sempre.

Dopo la premiere dell’episodio 6, uno degli showrunner della serie ha confermato che la scena devastante dell’episodio dà una nuova svolta all’origine di un luogo chiave della Terra di Mezzo.

In un’intervista con THR (via SR), McKay ha confermato che l’eruzione e la successiva devastazione hanno in effetti mostrato le origini del Monte Fato e di Mordor. Volendo trasmettere i temi di JRR Tolkien dell’ambientalismo contro l’industrializzazione come tema centrale de Gli Anelli del Potere, lo showrunner ha spiegato che volevano mostrare Mordor prima che passasse sotto l’influenza di Sauron attraverso i primi episodi della serie, prima di dargli l’aspetto con cui gli spettatori hanno familiarità.

Collegando sia i temi della serie che la più ampia tradizione della Terra di Mezzo, McKay sperava di sorprendere il pubblico con la rivelazione.

“Un tema importante per Tolkien è l’ambientalismo e il modo in cui le macchine e le industrializzazioni distruggono la terra. Volevamo che fosse centrale e fondamentale per tutto il tempo. È una cosa che viene fuori ancora e ancora durante lo spettacolo. Quindi nella stanza degli sceneggiatori abbiamo chiesto: e se Mordor in origine fosse stata bella? Bucolica come la Svizzera. E poi cosa potrebbe succedere che la trasforma? Abbiamo parlato dell’avvelenamento della terra, che inizia nel primo episodio con la mucca. Poi scopri che i tunnel sono stati scavati e lo zolfo sta salendo nell’aria. Tutto si basa su questo modo geologicamente realistico di accendere la montagna, che ora oscura il cielo per una ragione molto pratica: Adar, il nostro cattivo, vede gli Orchi come la sua gente e secondo lui meritano una casa dove il sole non li tormenti. Speriamo che colga le persone di sorpresa.”

