Gli Anelli del Potere: Morfydd Clark definisce assurdo che si possa pensare di sapere cosa ne avrebbe pensato Tolkien

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere ha ricevuto contraccolpi da alcuni fanatici del franchise sulle sue scelte di casting e una delle principali attrici dello show, Morfydd Clark, ha risposto.

Gli adattamenti delle opere di JRR Tolkien hanno avuto un ruolo importante nel cinema da quando Peter Jackson ha introdotto la sua trilogia de Il Signore degli Anelli nel 2001. L’enorme successo che circonda i film fantasy ha portato all’uscita della trilogia de Lo Hobbit di Jacksone, e ora, dell’ultima serie di Prime Video, Gli anelli del potere.

Dopo molte anticipazioni e un lungo processo di produzione, Gli Anelli del Potere è finalmente arrivato sul servizio di streaming.

Come i film, Gli Anelli del Potere si prende un po’ di libertà con la sua trama, ma la serie un po’ di più, poiché non è direttamente legata a uno specifico romanzo di Tolkien. Lo spettacolo si svolge migliaia di anni prima degli eventi mostrati nei film di Jackson, Il Signore degli Anelli, ma condivide alcuni personaggi familiari, tra cui Elrond e il malvagio Sauron. La nuova resa della Terra di Mezzo e le restrizioni ridotte al minimo dei romanzi hanno permesso al team creativo de Gli Anelli del Potere di introdurre una serie di personaggi diversi, come nane e nuovi personaggi di colore. Sfortunatamente, questo ha portato alla rivolta di una certa sezione tossica della fanbase, e successivamente, ma ovviamente non conta niente, a review bombing.

Clark, che è stata scelta per interpretare una versione più giovane del personaggio del Signore degli Anelli, Galadriel, sta ora esprimendo i suoi pensieri sulla controversia. In un’intervista con Inverse, Clark ha liquidato le critiche alla diversità come “nonsense”.

“[Tolkien] era una persona davvero complessa che ha scritto un mondo davvero complesso, e questa idea che chiunque possa arrogarsi il diritto di dire di sapere esattamente cosa avrebbe voluto o cosa gli sarebbe piaciuto è, credo, una sciocchezza.”

I detrattori hanno ampiamente espresso le loro preoccupazioni su Gli Anelli del Potere, citando problemi di razza, cronologia e molto altro, lasciando ovviamente il tempo che trovano.

I fanatici hardcore di Tolkien sono stati tradizionalmente ferocemente protettivi nei confronti delle sue opere e qualsiasi modifica al canone è disapprovata. La sequenza temporale condensata ha preoccupato molti, e questi problemi vanno a braccetto con lamentele più frustranti sull’introduzione di attori di colore, temendo che la serie stia inserendo diversità per scopi di agenda piuttosto che promuovere la storia prevista da Tolkien. Tuttavia, come ha affermato Clark, l’idea che la diversità in un mondo fantastico non sia possibile è assurda e difficilmente dovrebbe essere il problema più grande di qualcuno in Gli Anelli del Potere, e ovviamente nessuno può arrogarsi il diritto di dire cosa Tolkien avrebbe approvato o meno.

Gli showrunner e coloro che sono collegati allo spettacolo hanno negato che Gli Anelli del Potere stia promuovendo un messaggio woke, affermando che la politica moderna non ha influenzato lo spettacolo. I produttori hanno anche assunto esperti di Tolkien per assistere nel processo di creazione per cercare di rimanere il più fedele possibile al materiale, come hanno l’aver chiesto diretti consigli e approvazioni a Simon Tolkien.

Pare che anche la trilogia de Il Signore degli Anelli abbia subito un contraccolpo simile quando è stata introdotta per la prima volta, quindi è bene dare il giusto valore a queste lamentele da finti fan che si mettono a battere i piedi facendo review bombing, meno di 0.

