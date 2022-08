Gli Anelli del Potere: una lunga serie di segreti venuti fuori dalle interviste al San Diego Comic-Con

Solo sei settimane fa, sembrava esserci una siccità nei contenuti riguardanti Gli Anelli del Potere. Ora ogni giorno c’è una nuova serie di interviste e rivelazioni.

Gli ultimi sono arrivati tramite Time Magazine, che è stato in grado di seguire e intervistare gli showrunner e il cast principale al Comic-Con di San Diego. Di seguito sono riportati riepiloghi e collegamenti a quattro articoli emersi da quelle interviste, grazie a theonering.

Il mondo segreto, stravagante e generoso di The Rings of Power, lo spettacolo più costoso mai realizzato. Le lacrime rigano gli zigomi cesellati di Ismael Cruz Córdova. In qualche modo, quasi nessuno se ne accorge. Al Comic-Con di San Diego, a metà delle 96 ore trascorse nel seguire il cast e i creatori de Gli Anelli del Potere, l’attesissima serie prequel de Il Signore degli Anelli di Amazon. Il superfan del franchise Stephen Colbert ha presentato un trailer a 6.500 partecipanti urlanti, molti dei quali indossavano cappelli da mago a punta. E poi, durante una cena privata, i giornalisti hanno ricevuto un’anteprima anticipata del video in una finta foresta dorata costruita da Amazon per l’occasione.

Dopo una giornata trascorsa tra la folla della convention con il caldo afoso di quest’estate, membri della stampa sudati e in scarpe da ginnastica si sono mescolati ad attori vestiti da cocktail. Un coro di 16 persone e un’orchestra di 25 elementi, guidati da un violinista vestito con le insegne della Terra di Mezzo, hanno eseguito la musica della serie. E da li sono stati svelati segreti.

Durante le conversazioni con gli showrunner, il produttore esecutivo e diversi membri del cast in quei 4 giorni al SDCC, è stato fatto il meglio per raccogliere indizi su dove potesse essere diretta la serie, insieme a dettagli sull’immensa produzione dietro l’epica saga. Prima di tutto una conferma, i primi due episodi dello show si basato principalmente sulle appendici.

Gli Anelli del Potere, che debutterà il 2 settembre su Prime Video, è già lo show più costoso mai creato. Gli showrunner, JD Payne e Patrick McKay, hanno pianificato 50 ore di televisione, suddivise in cinque stagioni, e la storia è tentacolare. Hanno tratto la storia dalle appendici di Tolkien.

La Seconda Era è un periodo di (relativa) pace per la Terra di Mezzo. Il primo signore oscuro, Morgoth, è stato sconfitto e il suo servitore Sauron è scomparso. L’Alto Re Gil-galad (Benjamin Walker) governa gli elfi a Lindon. Il principe Durin IV (Owain Arthur) e suo padre, il re Durin III (Peter Mullan), comandano i nani a Khazad-dûm. La regina reggente Míriel (Cynthia Addai-Robinson) presiede il regno insulare di Númenor. Ma non tutto è così sereno come sembra. Chiunque abbia visto il film La Compagnia dell’Anello di Peter Jackson potrebbe aver notato le rovine di Númenor e Khazad-dûm e intuito che quei due regni incontrano una fine amara. Il governo di Míriel sarà sfidato da Pharazôn (Trystan Gravelle) ei nani alla fine risveglieranno una creatura malvagia, il Balrog.

Ci sono anche minacce più immediate. Un giovane Galadriel (Morfydd Clark) è convinta che Sauron sia sopravvissuto alla guerra e stia accumulando potere. Nel frattempo, un altro guerriero elfo di nome Arondir (Ismael Cruz Córdova) e l’umano di cui è innamorato, Bronwyn (Nazanin Boniadi), incontrano gli orchi. E i pelopiedi, antenati degli hobbit, di nome Nori (Markella Kavenagh) e Poppy (Megan Richards) trovano un misterioso sconosciuto (Daniel Weyman) caduto dal cielo in una meteora fiammeggiante. Non è chiaro se quest’uomo sia buono o cattivo. Ma gli eventi bizzarri generalmente non fanno presagire bene per la Terra di Mezzo.

Sappiamo che alla fine Sauron salirà al potere e forgerà gli anelli: tre per gli elfi, sette per i nani, nove per i mortali. Farà anche segretamente un anello per governarli tutti. Gli elfi e gli uomini dovranno formare un’alleanza per combattere il nuovo signore oscuro e, sebbene lo sconfiggeranno, non riusciranno a distruggere l’unico anello, precipitando così negli eventi de Il Signore degli Anelli.

Il pubblico de Gli Anelli del Potere incontrerà altri personaggi presenti o nominati in Il Signore degli Anelli, incluso il potente mezzelfo Elrond (Robert Aramayo); il fabbro elfo Celebrimbor (Charles Edwards), che Sauron induce con l’inganno a insegnargli i segreti su come realizzare gli anelli; Isildur (Maxim Baldry), l’antenato di Aragorn e l’uomo che non riesce a convincersi a lanciare l’unico anello nel Monte Fato; ed Elendil (Lloyd Owen), il padre di Isildur, che, con Gil-galad, forma l’alleanza tra elfi e uomini per fermare Sauron.

McKay ha descritto come lui e Payne hanno presentato ai dirigenti dello studio, che non erano necessariamente dei fan sfegatati di Tolkien, la loro idea per una serie basata sulla Seconda Era della Terra di Mezzo.

“Il modo in cui l’abbiamo sintetizzato è stato: ‘Ricordate i primi cinque minuti dei film di Peter Jackson quando Galadriel dice: Gli anelli furono fatti, tre per i re degli elfi, sette per i signori dei nani, nove per gli uomini mortali. Ma sono stati tutti ingannati. Sauron salì al potere e quasi conquistò il mondo. Abbiamo dovuto tutti unirci per combatterlo?’. Quel prologo di cinque minuti, lo racconteremo in cinque stagioni.”

Hanno ottenuto il via libera e hanno lavorato allo show negli ultimi quattro anni e mezzo. La serie tentacolare è ambientata più di 3.000 anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli. Lo spettacolo ha filmato la sua prima stagione in Nuova Zelanda e ha costruito set pratici, comprese città con l’acqua che lambisce i moli. Il pubblico visiterà Númenor, la versione di Atlantide di Tolkien. Vedranno Khazad-dûm, un antico regno sotterraneo dove i nani scavavano per trovare tesori. Daranno un’occhiata al regno elfico di Lindon. E questo è solo l’inizio.

“Una persona più sana farebbe lo show su Númenor”, dice il produttore esecutivo Lindsey Weber. “Basterebbe per 50 ore. Lo spettacolo di Lindon. Basterebbe. Ma abbiamo sei o sette mondi. Una cosa è scrivere, un’altra cosa è creare sette luoghi vivi e respiranti, abitati da persone – e tutti favolosi e belli e pronti per essere fotografati allo stesso tempo.”

Solo un quarto degli attori è stato scelto per interpretare personaggi umani. Quasi tutti gli altri – orchi, elfi, nani, pelopiedi – dovevano farsi applicare delle protesi ogni giorno. L’uso di queste protesi sarà un sollievo per i fan che si sono espressi negativamente circa l’utilizzo smodato di effetti speciali nel la trilogia de Lo Hobbit. Gli showrunner de Gli Anelli del Potere affermano di essere grandi ammiratori dei film di Jackson. McKay li chiama “un risultato folle”. Hanno cercato di imparare da ciò che è riuscito in quei film, forgiando allo stesso tempo un’identità separata per le loro serie.

“Amiamo le creature fisiche e pratiche, specialmente nei primi film”, dice McKay. “Volevamo farlo perché funziona davvero.”

Tolkien era un filologo ossessionato non solo dalla lingua ma anche dalla poesia. Ciascuno dei diversi popoli della Terra di Mezzo parla con un diverso vocabolario, formalità e persino metro poetico. Nel tentativo di catturare la voce di Tolkien, gli showrunner sono stati attenti ad assicurarsi che gli elfi parlassero come elfi, i nani come i nani e così via. Fortunatamente, Payne è uno studente della lingua di Tolkien che ha inviato l’annuncio della nascita di suo figlio sia in inglese che in elfico. Quando gli è stato chiesto delle sfide nella scrittura di dialoghi, ha risposto: “Non ho bisogno di cibo o acqua. Il lavoro per farlo è cibo e acqua stessa”. Fortunatamente, molti degli attori del cast hanno un background shakespeariano.

Il problema con i prequel è che il pubblico spesso sa dove è diretta la storia. In questo caso, sappiamo che un’alleanza di elfi e uomini combatterà Sauron. E sappiamo che un uomo di nome Isildur riuscirà a tagliare l’unico anello dalla mano di Sauron ma non riuscirà a distruggerlo.

“Quando ascolti la storia, pensi: ‘Oh mio Dio, che idiota’”, dice Payne. “Questo ragazzo avrebbe potuto porre fine a tutte queste sofferenze, ma a causa del suo orgoglio, della vanità e dell’avidità, non l’ha fatto”.

Sapendo dove sta andando, come fai a far innamorare il pubblico di questo personaggio? Vedi le prove che affronta? Sembra inevitabile e tragico, ma capisci perché lo ha fatto. McKay concorda sul fatto che le storie con conclusioni inevitabili possono ancora avere posta in gioco. Cita Titanic: il fatto che il pubblico sappia che la nave andrà a sbattere contro l’iceberg conferisce alla storia d’amore tra Kate Winslet e i personaggi di Leonardo DiCaprio uno strato di tragedia e tensione.

La scena più difficile, secondo Weber, è stata quella in cui Elrond gareggia in una competizione con il principe nano Durin IV mentre i sudditi di Durin guardano.

“Probabilmente è la cosa più complessa e tecnica che abbiamo girato, cosa che non penseresti perché sono un gruppo di ragazzi che camminano per la stanza”, dice. “Ma la maggior parte di loro sono pensati per essere di una certa dimensione. Quando gli attori decidono di muoversi e toccarsi, raccogliere o mettere giù le cose, ognuno di quei movimenti richiede un trucco magico.”

Ciascuno degli attori ha seguito un corso di molte ore su tutti i trucchi usati per far sembrare i nani e i pelopiedi più piccoli degli uomini e degli elfi. Esempi di tale magia cinematografica includono oggetti di scena sovradimensionati, capelli e barbe grandi e persone che indossano facce di cartone sopra la testa in modo che i loro partner di scena sappiano dove guardare quando pronunciano le loro battute. Lo spettacolo ha impiegato “ambasciatori di scala” il cui unico compito era assicurarsi che tutto fosse adeguatamente proporzionato: “Se un bottone su una giacca è della taglia sbagliata, è finita”, dice Weber.

Gli showrunner hanno parlato a lungo con la Tolkien Estate. In particolare, i creatori si sono consultati con il nipote di JRR Tolkien, Simon Tolkien: “Incontrarlo è stata l’esperienza di una vita”, afferma Payne. Sono rimasti in contatto con la famiglia Tolkien e altri membri della tenuta, chiedendogli spesso se fossero d’accordo con gli sviluppi programmati.

Una cosa necessaria però è stata la compressione del tempo. Le appendici delineano migliaia di anni di narrazione epica. Molti dei personaggi elfi, che sono immortali, vivono tutte le varie prove e tribolazioni della Terra di Mezzo nella Seconda Era, mentre gli uomini mortali, beh, muoiono. Alcuni fan hanno espresso preoccupazione perché lo spettacolo comprimerà questi eventi per inserirli in una serie di cinque stagioni, ma McKay si è difeso.

“Questi eventi sono stati organizzati nella linea temporale e ci sono centinaia di anni tra di loro. Tolkien non stava scrivendo una storia. Stava scrivendo una finta storia”, dice. “Ma ora deve muoversi come una storia. Deve avere ampiezza e profondità. Deve essere emotiva e avere una continuità. Ciò significa che non puoi fermarti per 200 anni e far morire metà del tuo cast ogni due episodi. Non è pratico o soddisfacente per lo spettatore.”

Anche i fan occasionali de Il Signore degli Anelli riconosceranno il nome Galadriel. Come altri elfi, Galadriel è immortale e quindi è viva nella Seconda Era quando è ambientata la serie. È anche lì nella Terza Era durante gli eventi de Il Signore degli Anelli. Tolkien ha scritto molto su Galadriel e le sue avventure nel corso degli anni, rivedendo le storie fino alla sua morte. Nel corso degli anni si è contraddetto nel delineare i dettagli della sua personalità, quando si è sposata e come ha trascorso la Seconda Era nei suoi vari appunti.

Gli showrunner hanno tirato questi diversi fili per dare corpo alla versione più giovane del personaggio. Payne sottolinea che il nome di Galadriel si traduce approssimativamente in “fanciulla elfa con una corona di capelli dorati”. “Questo perché quando faceva esercizi di combattimento e combatteva con una spada, si acconciava i capelli in trecce sulla sommità della testa”, dice. “Quindi l’idea di Galadriel come guerriera è incorporata nel Legendarium di Tolkien. Semplicemente non è qualcosa a cui pensiamo dalle raffigurazioni che abbiamo visto”.

Morfydd Clark ha preso a cuore la cosa quando si è esibita nei panni della giovane Galadriel.

“Tolkien ha cambiato molto idea su di lei”, ha detto. “Potresti discutere della sua storia finché le mucche non tornano a casa. È stato bello perché c’erano alcune sue strutture tra cui potevo scegliere.”

La Galadriel de Gli anelli del Potere è più giovane, ha un temperamento diverso dalla versione che i fan hanno incontrato sullo schermo nei film di Peter Jackson. Ne La Compagnia dell’Anello è un’anziana statista, un sereno elfo nei boschi. In quel libro, quando Frodo le offre l’anello, lei è tentata di prenderlo ma alla fine sa che sarebbe corrotta dal suo potere e rifiuta il dono. È una scena memorabile e spaventosa nei film di Peter Jackson.

La Galadriel de Gli Anelli del Potere è più giovane, più testarda e desiderosa di vendicare la morte di suo fratello per mano di Sauron. Clark è entusiasta di esplorare cosa succede al personaggio negli anni successivi in ​​modo che diventi più saggia e più consapevole di sé.

Qui sotto potete vedere uno speciale video di Time Magazine:

Viaggia nella Terra di Mezzo con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

La prossima serie di Amazon Studios porta sugli schermi per la prima volta in assoluto le leggende eroiche della mitica storia della Seconda Era della Terra di Mezzo. Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, e riporterà gli spettatori nell’era in cui furono forgiati grandi poteri, i regni crebbero gloriosamente e caddero in rovina, gli eroi più improbabili furono messi alla prova, la speranza rimase appesa a un filo e il più grande cattivo mai creato dalla penna di Tolkien minacciò di far cadere tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un periodo di relativa pace, la serie segue un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon, dal mozzafiato regno insulare di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi si daranno battaglia per lasciare il mondo in eredità a coloro che sopravvivranno dopo la loro scomparsa. Il cast principale della serie comprende Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani. Gli showrunner JD Payne e Patrick McKay sono i produttori esecutivi dello spettacolo. La serie sarà rilasciata su Prime Video il 2 settembre 2022.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...