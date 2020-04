Gli autori di Rogue One rivelano che Cassian Andor era una spia dell’Impero nel primo concept del film

Durante un incontro dal vivo con Chris Weitz e Gary Whitta, gli autori di Rogue One hanno spiegato come il personaggio di Cassian Andor sia stato originariamente scritto come una spia segreta imperiale prima di diventare il cinico ribelle del film.

Rilasciato nel 2016, Rogue One si è preso una pausa dalla space opera guidata dagli Skywalker di Jedi contro Sith e ha raccontato una storia autonoma sul potente impero galattico e sui ribelli che si oppongono al loro regime nazi-fascista. Sebbene sia fortemente legato al film originale del 1977, Rogue One è stato elogiato per essere un prodotto fruibile da tutti, pur incorporando un sacco di elementi del leggendario franchise.

Uno degli elementi più forti di Rogue One proviene dal suo cast, un gruppo disadattati con background diversi che si incontrano per la comune sete di libertà e diventano eroi. Rogue One mostra più di un’Alleanza Ribelle rispetto ai precedenti film di Star Wars, e il Cassian Andor di Diego Luna è emerso come uno dei personaggi di punta del film; una spia ribelle che ha visto e fatto cose orribili in nome della libertà, la discutibile moralità di Andor nel mezzo di una guerra violenta si è rivelata uno degli elementi più allettanti di Rogue One.

In una live streaming con gli scrittori Chris Weitz e Gary Whitta, i due creativi dietro Rogue One hanno spiegato come si è evoluto Cassian Andor mentre il film veniva scritto. In origine, piuttosto che una spia ribelle moralmente in conflitto, Cassian doveva essere un spia segreta imperiale che sarebbe stata scoperta prima di ribellarsi all’Impero a aiutare la Ribellione nella sua ora più buia.

Tutti i film cambiano un po’ mentre vengono sviluppati. Le motivazioni dei personaggi vengono risolte, vengono stabilite alleanze e i destini vengono scritti e riscritti più volte prima che un film venga mostrato al pubblico. Tra le prime iterazioni di Cassian, Whitta ha rivelato:

“Cassian era un soldato ribelle che lavorava segretamente per Krennic, ma poi mentre si avvicinava a Jyn si rendeva conto che l’Impero aveva costruito quest’arma. Avrebbe detto. ‘Non mi sono arruolato per distruggere pianeti’, e avrebbe affrontato un cambiamento donandosi alla ribellione.”

Secondo Chris Weitz, Cassian era originariamente guidato da una sete di vendetta contro Saw Gerrera (Forest Whitaker). Come spiega nella live:

“Per molto tempo ha lavorato per l’Impero. Penso che la sua logica che ho aggiunto era che aveva perso persone che erano state uccise da Saw Gerrera. E tutto ciò che voleva dall’Impero era l’opportunità di vendicarsi.”

Alla fine, è difficile discutere con la decisione degli scrittori di rendere Cassian un devoto alla rivellione, poiché la sua lealtà alla loro causa è minata dai suoi ideali infranti, e porta alla sua redenzione durante la giusta battaglia per i piani della Morte Nera, una battaglia che alla fine porterà alla caduta dei Sith, come mostrato nella trilogia originale di Star Wars. Se fosse stato una spia imperiale segreta, il conflitto e il dramma sarebbero stati ancora presenti, ma probabilmente sarebbero stati mostrati da scene extra di dialogo e introspezione, che avrebbero potuto influenzare il ritmo dell’eccitante seconda metà di Rogue One.

