Gli Eterni: Kit Harington interpreterà più di un personaggio?

In attesa di saperne di più riguardo al film Gli Eterni, arriva online una voce secondo la quale Kit Harington potrebbe interpretare più di un personaggio nel film.

A causa del Coronavirus è passato un anno dall’ultimo film dei Marvel Studios che è arrivato nelle nostre sale, ma se Black Widow arriverà il primo ottobre d’altra parte dovremo aspettare di più per vedere il tanto discusso e atteso Gli Eterni. Si tratterà di un film molto particolare in quanto avrà una storia che coprirà migliaia di anni, visto che i personaggi al centro della storia sono dei personaggi, guarda caso, eterni che condividono in segreto la Terra con gli uomini da sempre.

Il film, che vedrà Chloe Zhao alla regia, può vantare di un cast ricco di grandi star quali Angelina Jolie, Salma Hayek e Kit Harington, celebre per esser stato Jon Snow ne Il Trono di Spade e pronto per tornare ad interpretare un cavaliere nero nel film Marvel in questione.

Tuttavia, stando ad alcuni rumor arrivati in rete recentemente, sembra ci sia la possibilità che Kit Harington interpreti più di un personaggio all’interno del cinemcomic in arrivo nel 2021. Questo perché, come abbiamo detto prima, il film racconterà una storia che copre migliaia di anni, e nei fumetti il personaggio interpretato da Harington, Dane Whitman / Black Night, è soltanto uno dei tanti Cavalieri Neri che si sono susseguiti nella storia.

Sembrerebbe quindi che nelle sequenze flashback Harington possa interpretare il predecessore del proprio personaggio, sperando che lo possa portare a dimostrare di essere un attore molto più versatile rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi.

Gli Eterni(The Eternals) uscirà nelle sale statunitensi il 12 febbraio 2021, con Chloé Zhao alla regia, su una scenegiatura di Matthew K. e Ryan Firpo , basata sui fumetti di Jack Kirby, e con Kevin Feige come produttore.

La fotografia sarà a cura di Ben Davis, mentre la colonna sonora sarà composta da Joseph Trapanese.

Nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajak), Brian Tyree Henry (Phastos), Barry Keoghan (Druig), Kumail Nanjiani (Kingo), Barry Keoghan (Drug) e Kit Harington (Dane Whitman / Cavaliere Nero).

