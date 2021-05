Gli Eterni: primo poster per il film Marvel di Chloé Zhao

Finalmente è arrivato online il primo teaser trailer ufficiale per Gli Eterni, attesissimo nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe con la fresca di Oscar Chloé Zhao alla regia (di cui abbiamo recensito il meraviglioso Nomadland). Un capitolo che, a giudicare dal teaser trailer, sembra promettere di essere una necessaria ventata d’aria fresca all’interno di questo franchise cinematografico.

Ora, oltre al trailer già citato, vi riportiamo il primissimo poster ufficiale che ritrae tutti i protagonisti del film in contro luce e con la loro imponente astronave in cielo, con sotto una scritta che recita “In the beginning…”, che possiamo tradurre con un biblico “In principio…”.

Dopo il trailer, ecco a voi il primissimo poster ufficiale per #GliEterni di #ChloéZhao.#LNDF pic.twitter.com/9c2lrSfO79 — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) May 24, 2021

Che ne pensate? Quanto aspettate questo film?

Fonte: ScreenRant

Gli Eterni (The Eternals) uscirà nelle sale il 3 novembre 2021, con Chloé Zhao alla regia, su una sceneggiatura di Kaz e Ryan Firpo e della stessa Zhao, basata sui fumetti di Jack Kirby, e con Kevin Feige come produttore.

La fotografia è a cura di Ben Davis, con montaggio di Dylan Tichenor e Craig Wood, e colonna sonora di Ramin Djawadi.

Nel cast Angelina Jolie (Thena), Salma Hayek (Ajak), Gemma Chan (Sersi), Richard Madden (Ikaris), Kit Harington (Dane Whitman), Kumail Nanjiani (Kingo), Brian Tyree Henry (Phastos), Barry Keoghan (Druig), Lauren Ridloff (Makkari) e Lia McHugh (Sprite).

