Gli sceneggiatori del franchise di Avatar parlano del lavoro fatto con James Cameron per strutturare la storia

Quando James Cameron si è rivolto per la prima volta a Rick Jaffa e Amanda Silver per scrivere un sequel di “Avatar”, Barack Obama era presidente, TikTok non esisteva e i Marvel Studios avevano pubblicato solo un film degli “Avengers”.

Era il 2013. Jaffa e Silver si erano ritagliati un posto per dare nuova vita a franchise di fantascienza ben consolidati: gli sceneggiatori avevano appena trionfato con la loro sceneggiatura piena di sentimento per “L’alba del pianeta delle scimmie” del 2011 e la loro sceneggiatura per “Jurassic World” aveva finalmente rimesso in piedi la saga sui dinosauri per un’eventuale uscita nel 2015. Ma ciò che Cameron ha proposto a Silver e Jaffa è stato molto più di un concept a pagamento.

Sebbene il regista abbia diretto due dei sequel più apprezzati di tutti i tempi — “Aliens” del 1986 e “Terminator 2: Judgment Day” del 1991 — non aveva mai creato una saga cinematografica multi-film da zero. La sua visione iniziale era quella di espandere il mondo di “Avatar” con altri tre film. Quindi Cameron ha riunito un team di sceneggiatori per aiutarlo: Jaffa e Silver, Josh Friedman (“War of the Worlds”) e Shane Salerno (“Savages”).

“Ci siamo incontrati per sei mesi”, ha detto Silver. “È stato così grande e così eccitante. Ma ci sarebbe voluto dello spazio per riunire tutto questo fantastico materiale in tre film, ognuno dei quali sarebbe stato individuale con una linea diretta di collegamento.”

Nella loro prima intervista dall’uscita del film, Jaffa e Silver hanno parlato con Variety di alcune delle più grandi e audaci decisioni creative che hanno preso con Cameron per quello che alla fine è diventato “La Via dell’Acqua”, tra cui il ritorno di Sigourney Weaver nei panni della figlia Na’vi del suo personaggio umano defunto, creando il profondo legame emotivo tra un Na’vi e un tulkun – e perché il team ha finito per scrivere quattro film invece di tre.

“Siamo stati invitati nella sua mente”, Jaffa, Silver, Friedman e Salerno hanno avuto il loro primo incontro con Cameron nel luglio del 2013 negli uffici di produzione di “Avatar” a Manhattan Beach. Lo scambio è stato turbolento è la conversazione è durata un’ora. Alla fine, Jaffa e Silver trasudavano entrambi un apprezzamento imperturbabile, quasi sereno per l’esperienza altamente insolita di lavorare con Cameron sulla sua visione travolgente di Pandora e l’epica storia di come Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) e la loro famiglia si oppongono ai brutali sforzi di colonizzazione della Earth’s Resources Development Administration, o RDA.

Ciò è iniziato praticamente dal momento in cui il loro accordo di unirsi al team di sceneggiatori di Cameron è stato finalizzato. Jaffa ha inviato un’e-mail al regista chiedendo se c’era del materiale che voleva che esaminassero prima del loro primo incontro ufficiale; nel giro di un’ora, Cameron ha risposto con una lunga e-mail e un allegato che Jaffa chiama “Pandora-pedia”: “Parlava di tutto, dalla flora e fauna al modo in cui funzionavano le navette spaziali della RDA”, dice.

Le prime due settimane sono trascorse parlando di “Avatar” del 2009 e spiegando perché il pubblico l’aveva reso il film con il maggior incasso di tutti i tempi. Quindi Cameron ha consegnato a tutti “tre o quattro raccoglitori” di appunti sulle sue idee per i prossimi film – circa 800 pagine in tutto.

“L’abbiamo affrontato con lui, molto lentamente e con attenzione”, dice Jaffa. “Siamo stati invitati nella sua mente, nel suo cervello per immergerci nel mondo che aveva creato col primo film.”

Silver poi ha aggiunto che: “Si era semplicemente annotato tutti i suoi sogni e pensieri sui diversi mondi Na’vi e le possibilità di tutti questi personaggi e creature”. Il team si incontrava tutti i giorni a partire dalle 9:00, a volte Cameron li chiamava anche alle 4:30 e a volte alle 6:30, a seconda del suo programma.

“Una volta che abbiamo ottenuto una linea di base per le istruzioni, le lavagne sono state portate nella stanza degli sceneggiatori e abbiamo iniziato a mappare i personaggi, i membri della famiglia, gli archi narrativi e così via. C’era così tanto materiale che una manciata di lavagne molto grandi divenne improvvisamente una stanza piena di lavagne. Voglio dire, le lavagne erano ovunque, e queste si capovolgevano e potevi scrivere dall’altra parte.”

“La sua paura era che se ci fosse stato assegnato un certo film, avremmo semplicemente evitato di controllare gli altri due”. In “Avatar”, Jake si unisce al clan Omaticaya e impara a vivere nella verdeggiante giungla di Pandora; La Via dell’Acqua trapianta la famiglia Sully negli oceani, dove tutti imparano dal clan Metkayina come vivere in armonia con la vita marina lì. Come in “Avatar”, il secondo film trae ispirazione significativa dalle culture indigene sulla Terra, in particolare dalle popolazioni polinesiane come i Maori, il che a sua volta ha suscitato critiche sul fatto che il film si inclini troppo all’appropriazione culturale. Jaffa e Silver affermano che gli sceneggiatori erano consapevoli di questo rischio mentre costruivano i mondi di Pandora.

“Abbiamo fatto molte ricerche e ne abbiamo parlato molto”, dice Jaffa. “Devi scrivere, davvero, per il personaggio. Continuavamo a ricadere nel carattere e nelle emozioni. Finché abbiamo studiato e siamo diventati davvero sensibili ad esso, ci siamo sentiti come se fossimo su un terreno solido. Il filo conduttore durante tutto il processo di scrittura, è stato l’impegno di Cameron, non solo per la fedeltà antropologica al mondo di Pandora, ma anche per la storia umana – ehm, Na’vi – al suo centro. Per Jim era importante che tutto funzionasse tecnicamente, scientificamente – che comprendessimo la flora e la fauna di Pandora, l’atmosfera, le maree. Ma ciò che ha sempre detto fosse importante erano l’emozione e i personaggi.”

Jaffa e Silver affermano che l’intero processo è stato altamente collaborativo, con tutti che hanno valutato ogni aspetto di ciascuno dei tre film.

“Quando veniva fuori uno schema o un’idea per il film, tutti noi contribuivamo”, dice Jaffa. “Lo abbiamo fatto in ogni film. Quando siamo arrivati ​​all’ultimo, penso che siamo arrivati a una fusione mentale. Uno di noi aveva un’idea e qualcun altro la diceva.”

Quel tipo di armonia creativa era così importante per Cameron che si rifiutò di dire agli sceneggiatori quali film avrebbero gestito fino a quando non avessero raggiunto la fine del loro processo di sviluppo.

“La sua paura era che se ci fosse stato assegnato un certo film, avremmo semplicemente dato un’occhiata agli altri due film e ci saremmo concentrati solo su quello che sarebbe stato nostro”, dice Jaffa con una risata. “Certo, tutti abbiamo detto: ‘No, no, no, non è possibile, è uno per tutti e tutti per uno’.”

Alla fine, verso Natale 2013, Cameron ha assegnato agli sceneggiatori i singoli film che avrebbero realizzato con lui: Jaffa e Silver hanno ottenuto “Avatar 2”, Friedman “Avatar 3” e Salerno “Avatar 4”. Hanno preso strade separate e ognuno ha iniziato a concentrarsi sui propri film, scrivendo pagine e rimandandole a Cameron, che avrebbe apportato modifiche o dato appunti e poi rispedito agli sceneggiatori.

