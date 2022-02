Gli sceneggiatori di Across the Spider-Verse anticipano le possibili connessioni attraverso il multiverso

Questo è un momento incredibile per essere un fan di Spider-Man. I film di Sam Raimi erano fantastici negli anni 2000, e non impallidiscono in confronto alle ricchezze che il mondo di oggi offre, ma il pubblico risponde positivamente anche a grandi carrozzoni di divertimenti ed emotività come Spider-Man: No Way Home, questo perché vuole sempre più Spider-Man, che è da sempre un po’ il super-eroe simbolo della Marvel.

I live-action però non sono gli unici film che i fan del tessi-ragnatele attendono con ansia, infatti dopo la meraviglia che è stata Into the Spider-Verse – un film d’animazione che non solo ha fatto enormi passi avanti nell’animazione stessa, ma è anche diventato rapidamente uno dei racconti di Spidey più amati di tutti i tempi – in molti non vedono l’ora di vedere la continuazione.

Un vero e proprio sequel è in arrivo alla fine dell’anno, uno che riporta in scena Miles Morales e Spider-Gwen per un’altra corsa. Intitolato Across the Spider-Verse, sottolineando che è la “Parte 1”, questa volta è Miles quello che viaggia attraverso diversi universi mentre incontra nuovi Spider-Men come Spider-Man 2099 di Oscar Isaac.

Dato quanto è popolare quel mondo, i fan potrebbero vedere una connessione tra il live-action e le storie animate?

Durante un’intervista al podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, il duo di sceneggiatori e produttori di Spider-Man: Across the Spider-Verse, Chris Miller e Phil Lord, hanno parlato del loro universo animato e del legame con i racconti del MCU. Alla domanda su cosa fosse possibile, Miller ha risposto: “Il Multiverso è grande e ampio“, mentre si chiedeva perché si potrebbe pensare che i due non possano essere correlati.

“E tutte le cose crescono… Pensi che in un Multiverso, in cui molte cose sono possibili, quelle avventure non possano essere correlate?”

Lord ha aggiunto sarcasticamente: “Tutto è possibile tranne questa cosa che tutti vogliono“. Sebbene i due non abbiano confermato alcun legame specifico, i loro commenti avevano lo scopo di chiarire che quei legami sono possibili, date le infinite opportunità che il Multiverso presenta, ma non necessarie.

Horowitz ha continuato chiedendo se i due sapevano cosa sarebbe successo in Spider-Man: No Way Home e se quegli eventi hanno avuto un impatto sui loro piani. Lord ha confermato che sono sempre “stati nel giro” e come cercano tutti di “non [calpestarsi] a vicenda raccontando diversi tipi di storie”.

“[…] Amy Pascal, che è stata produttrice di Spider-Verse e anche degli Spider-Man dal vivo, è stata una sorta di canale del sapere per capire cosa esattamente stava succedendo nello Spider-Verse. Gli sceneggiatori e i registi sono tutti nostri amici, quindi siamo stati in qualche modo informati su quello che sta succedendo e abbiamo cercato di non pestarci i piedi a vicenda raccontando diversi tipi di storie. Le persone vogliono una storia originale che sembri nuova e interessante. È nostro compito dargliela.”

Miller l’ha descritta come “una collaborazione un po’ forzata”, ma che “rende migliore il tuo progetto perché devi inventare [qualcosa di nuovo], e non la cosa più ovvia”.

“È un po’ una collaborazione forzata. Stai portando avanti collettivamente questa enorme mega-storia e hai il controllo totale solo sul tuo piccolo frammento di essa. Per tutto il resto devi solo comunicare il più possibile, apportare modifiche e trattare quello che fanno tutti gli altri come una sorta di approvazione. È quasi come un esercizio a scuola di cinema in cui dici: ‘Ok, lo avremmo fatto ma loro l’hanno fatto prima, quindi dovremo fare qualcosa di diverso’. E spesso questo ti fa pensare a qualcosa a cui non avresti pensato, rendendo le cose migliori e originali.”

