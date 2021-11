Gli sviluppatori di DC Universe Online starebbero sviluppando un MMO a tema Marvel

Negli ultimi anni, la Marvel ha notevolmente ampliato la sua presenza nel mondo dei videogiochi. Con titoli come Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Avengers e l’uscita di quest’anno di Marvel’s Guardians of the Galaxy, la società ha dimostrato di volersi concentrare sui giochi molto più che mai nei prossimi anni.

Ora, questo obiettivo sembra includere anche l’aggiunta di un gioco MMO che sarà associato al marchio Marvel.

Nel menzionarlo in una nuova presentazione per gli investitori della società Enad Global 7, è stato detto che un MMORPG non annunciato associato alla Marvel è attualmente in fase di sviluppo. Si dice che il progetto sia in lavorazione presso i Dimensional Ink Studios, ovvero quelli che in precedenza hanno a DC Universe Online.

Si dice che Jack Emmert, che in precedenza ha diretto sia City of Heroes che DC Universe Online, sia la persona responsabile di questo nuovo MMO legato alla Marvel. Oltre a questi dettagli chiave, tuttavia, non è stato offerto molto altro su ciò che il gioco avrà in serbo.

Enad Global 7 ha classificato questo nuovo MMO Marvel come un progetto “a lungo termine” all’interno del portfolio dell’azienda. E anche se non ha parlato di finestre di rilascio specifiche o qualcosa del genere, ha chiaramente etichettato questo gioco come uno che non uscirà fino a ben dopo il 2022.

