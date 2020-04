God Friended Me: CBS cancella la serie dopo due stagioni

La CBS non ha gradito l’Onnipotente: la rete ha cancellato God Friended Me dopo due stagioni. Il finale di serie di due ore andrà in onda domenica 26 aprile.

In una dichiarazione congiunta inviata a TVLine, la CBS e la Warner Bros. Television hanno dichiarato:

“Siamo estremamente orgogliosi del concept unico e delle storie edificanti che God Friended Me ha raccontato nelle ultime due stagioni. Ringraziamo il cast, gli sceneggiatori, il team di produzione e la crew per uno spettacolo che ha suscitato una riflessione ponderata su fede, vita e felicità e ha fatto sentire bene gli spettatori alla fine di ogni episodio. Il team creativo dietro lo spettacolo ha in mente un ultimo suggerimento d’amicizia così come un finale che speriamo porti una conclusione soddisfacente al viaggio di Miles alla ricerca di Dio.”

Con una valutazione media di 0,7 e un totale di 6,2 milioni di telespettatori, God Friended Me è in calo del 27 e 20 percento rispetto alla sua prima mstagione. E tra i 18 drammi che la CBS ha trasmesso in questa stagione televisiva, si colloca all’ottavo posto nella e al n. 10 in tutto il pubblico.

