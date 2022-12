God of War: Amazon realizzerà una serie tv sul celebre videogioco

Prime Video sta entrando nel business dell’adattamento cinematografico di videogiochi.

La piattaforma di streaming ha dato il via libera a una serie basata sul pluripremiato gioco per PlayStation, God of War. Rafe Judkins di The Wheel of Time sarà lo showrunner dell’adattamento, e i candidati all’Oscar Mark Fergus e Hawk Ostby (Children of Men, Iron Man, The Expanse) stanno scrivendo e producendo esecutivamente con Judkins.

Sony Pictures Television e Amazon Studios stanno producendo God of War in associazione con PlayStation Productions.

“God of War è un franchise avvincente basato sui personaggi che crediamo catturerà i nostri clienti tanto con i suoi mondi espansivi e coinvolgenti, quanto con la sua ricca narrazione”, ha dichiarato Vernon Sanders, capo della televisione globale di Amazon Studios. “Siamo onorati di condividere l’avventura di esplorare la mitologia di God of War in un modo così importante con Sony Pictures Television, PlayStation Productions e Santa Monica Studio.”

La serie, che entrerà in sviluppo a marzo, seguirà Kratos, il dio della guerra, che si esilia dal suo passato intriso di sangue nell’antica Grecia e appende le sue armi per sempre nel regno nordico di Midgard.

“Quando la sua amata moglie muore”, si legge nella descrizione dello show. “Kratos parte per un viaggio pericoloso con suo figlio per spargere le ceneri della compagna dalla vetta più alta dei nove regni – l’ultimo desiderio di sua moglie. Kratos si rende presto conto che il viaggio è un’epica avventura sotto mentite spoglie, che metterà alla prova i legami tra padre e figlio e costringerà Kratos a combattere nuovi dei e mostri per il destino del mondo”.

Pubblicato per la prima volta nel 2005, God of War ha ottenuto il plauso della critica per quasi tutte le sue iterazioni. Anche l’uscita del 2018 per PlayStation 4 ha vinto numerosi premi, tra cui il gioco dell’anno ai Game Awards. Il gioco più recente della serie, God of War Ragnarok, ha debuttato a novembre.

“Siamo così orgogliosi ed entusiasti di lavorare con i nostri amici di Amazon Studios e i nostri partner di PlayStation Productions per adattare questo bellissimo e straziante gioco in una serie premium live-action”, ha dichiarato Katherine Pope, presidente di Sony Pictures TV. “Rafe, Mark e Hawk stanno creando una serie emozionante che traccia un percorso attraverso l’iconico viaggio di Kratos.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...