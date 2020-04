Godzilla BC: Michael Dougherty vorrebbe realizzare un film ambientato nei tempi antichi

Il regista di Godzilla: King of the Monsters, Michael Dougherty, vuole creare una storia su Godzilla ambientata nei tempi antichi.

Ieri sera, Legendary ha tenuto il suo WatchParty online per Godzilla: King of the Monsters, con il regista che ha pubblicato molti fatti divertenti sul film. Una serie di informazioni fra l’altro ha rivelato il motivo per cui Godzilla e i suoi mostri co-protagonisti sono chiamati “Titani” nel film, e non kaiju.

Godzilla: King of the Monsters stabilisce una profonda conoscenza da parte degli umani circa le creature nel film. Come evidenziato quando i personaggi umani viaggiano nella tana di Godzilla, questi mostri sono stati in giro molto prima dell’alba della civiltà moderna. Come dice il personaggio di Bradley Whitford: “se solo la terra e le pietre potessero parlare, le storie che potrebbero raccontarci”. Inoltre Michael Dougherty ha rivelato che l’uovo di Mothra nel film ha più di 10.000 anni.

C’è una ricchezza di retroscena che il film ha appena sfiorato, come Rodan che viene chiamato “Fire Demon” dalle leggende. Comprensibilmente, il film non si sofferma su questi particolari per troppo tempo, poiché gli eventi stanno accadendo ai giorni nostri, ma una storia ambientata in questo antico periodo in cui i mostri vagavano sulla Terra è qualcosa che Dougherty vorrebbe affrontare.

Sull’account Twitter ufficiale di Godzilla: King of the Monsters, Dougherty ha rivelato una serie di notizie. Una cosa interessante è stata che il regista ha detto che avrebbe voluto realizzare una storia di Godzilla ambientata nei tempi antichi. Il regista fa un ulteriore passo avanti, ipoteticamente considerando un film in cui non ci sono umani.

Qui sotto il tweet:

I’d still love to do GODZILLA B.C. where we finally see this ancient world of man and monster, like a modern day Ray Harryhausen flick. Or maybe we just go for it and finally take humans out of the equation…. #Monsterversewatchalong #NerdistAtHome — Godzilla: King of the Monsters (@GodzillaMovie) April 24, 2020

In realtà una storia di Godzilla senza umani è stata già fatta, ma nei fumetti. Godzilla In Hell di IDW non mette al centro gli umani, ma racconta il tempo di Godzilla negli inferi. Inoltre, nella run di Godzilla della Dark Horse, il numero 16 mostra Godzilla come protagonista mentre combatte contro un mostro dallo spazio. Come si può vedere, il concept non è nuovo.

Un film che si svolge nell’antichità o con mostri come unici protagonisti, sarebbe sicuramente interessante da vedere sul grande schermo. Come visto dalle risposte al thread su Twitter, i fan sarebbero non poco interessati.

Anche se non è un film senza umani, Godzilla vs. Kong arriverà a novembre. Sarà interessante vedere se donerà nuovi dettagli circa il concept introdotto in Godzilla: King of the Monsters. Anche quelli che non amano i film del MonsterVerse riconoscono che il retroscena delle creature è davvero intrigante. L’idea che il mondo antico sia dominato da mostri intelligenti è qualcosa che speriamo che un giorno possa essere oggetto di un film.

