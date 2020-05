Godzilla e come il suo allineamento è cambiato lungo i suoi 65 anni di vita del franchise

Godzilla a volte può essere visto nella veste dell’eroe, altre del cattivo, anche se non è mai stato davvero cattivo – ed ecco perché per molti è sempre stato confuso. Il mostro è in circolazione da 65 anni e la sua immagine si è evoluta un po’ di più ad ogni nuovo film, ma ci sono elementi coerenti nel suo personaggio, tra cui parti della sua origine e scopi generali sullo schermo.

Nella sua prima apparizione nel film di Toho del 1954, fu presentato come un’allegoria della guerra nucleare, poiché il film fu realizzato dieci anni dopo che gli Stati Uniti lanciarono bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki durante la seconda guerra mondiale. Nel film, è stato rivelato che è nato come risultato diretto della bomba atomica, poiché le radiazioni nucleari sono ciò che ha creato questo enorme mostro simile a una lucertola. L’esercito e il governo giapponesi furono devastati da questa nuova minaccia e furono costretti a occuparsene. Grazie all’Oxygen Destroyer, fu ucciso.

Il re dei mostri è poi tornato in Godzilla Raids Again, il film che ha iniziato la tradizione del lucertolone e del suo sfidare altri mostri. Ad ogni nuova interazione, viene leggermente reinventato, e la Toho modifica alcuni aspetti del suo aspetto fisico e talvolta anche il suo ruolo nella storia viene cambiato, con il Giappone che ripone considerazioni diverse su di lui a seconda di ciò che sta accadendo intorno a lui. Tutti i diversi modi in cui è comparso su schermo, dal 1954 fino a Godzilla: King of the Monsters del 2019, hanno sollevato dubbi tra alcuni fan sul fatto se sia un eroe, un cattivo o qualcos’altro. Quindi, come può essere meglio definito il suo allineamento?

Per 10 anni è stato rappresentato come un cattivo. Questo era vero per i suoi primi quattro film: Godzilla, Godzilla Raids Again, King Kong vs. Godzilla e Mothra vs. Godzilla. In questi film, era mostrato come un mostro furioso che il Giappone considerava la sua più grande minaccia. Sebbene non fosse interessato a portare intenzionalmente danni a nessuno, portava comunque distruzione ovunque andasse, a causa delle sue dimensioni. E quando attaccato dai militari, reagiva con il suo respiro atomico, cancellando chiunque cercasse di opporsi.

Nei primi due film, gli umani erano gli eroi, ma in King Kong vs. Godzilla e Mothra vs. Godzilla, altre creature – che avevano una reputazione molto più eroica – erano i protagonisti. E’ toccato a loro scacciare Godzilla e salvare il Giappone dai suoi impulsi distruttivi. La sua natura spietata è stata messa in piena mostra in Mothra vs. Godzilla, quando uccise brutalmente il guardiano benevolo e pacifico, Mothra. Quando Toho e RKO hanno creato un film crossover tra Godzilla e King Kong, è stato deciso che Kong sarebbe stato l’eroe della storia.

Il film del 1964, Ghidorah, the Three-Headed Monster (sequel diretto di Mothra vs. Godzilla) portò il personaggio in una direzione completamente nuova. L’arrivo del dragone, una creatura più intenzionata a provocare distruzione di Godzilla, ha rappresentato una minaccia per la quale il Giappone non aveva una risposta immediata. Mothra non poteva battere Ghidorah da sola, quindi andò da Godzilla e Rodan per chiedere aiuto, ma nessuno dei due mostri si preoccupò di ciò che stava accadendo agli umani e si rifiutarono di intervenire. Dopo aver visto Mothra coraggiosamente andare ad affrontare Ghidorah da solo, Godzilla e Rodan si sono vergognati di loro stessi e insieme si sono uniti per sconfiggere Ghidorah e salvare il pianeta.

Questo è stato un momento di trasformazione per Godzilla, in quanto è stato l’inizio di una nuova era per il Re dei Mostri. Per i successivi anni, Godzilla fu riconosciuto come un mostro su cui poter contare per difendere il Giappone in tempi di crisi, invece di essere il suo distruttore. Questo è stato anche un momento in cui Toho ha espresso interesse a mantenere un tono campestre e adatto ai bambini nei film Godzilla, che era evidente in film come Godzilla vs. Megalon, Son of Godzilla e Godzilla’s Revenge, visto che gli ultimi due presentavano Godzilla come un padre. Questa eroica immagine di Godzilla è durata fino al film finale della serie, Terror of Mechagodzilla, nel 1975.

Quando Toho fece rivivere la saga do Godzilla nel 1985 con Return of Godzilla, il re dei mostri fu riportato alle sue radici. Dato che il film era in qualche modo un moderno reboot della storia originale di Godzilla, il suo ruolo era sostanzialmente lo stesso del film del 1954. Nel 1991, con Godzilla vs. King Ghidorah, Toho chiarì abbondantemente che i giorni da eroe di Godzilla erano finiti. Il film ha usato i viaggi nel tempo per cambiare la sua storia e il suo rapporto con gli umani facendogli uccidere una persona innocente – qualcuno che pensava di condividere una connessione emotiva con il mostro.

La rappresentazione di Godzilla come cattivo è stata reiterata in Godzilla vs. Mothra, dove Mothra e il suo nemico ancestrale, Battra, hanno dovuto mettere da parte le loro divergenze per proteggere il mondo da Godzilla. Gli ultimi due film della serie degli anni ’90 hanno mantenuto la stessa continuità ma lo hanno reso protagonista. Sebbene non fosse un eroe, Godzilla era ancora la migliore speranza del Giappone di sopravvivere agli attacchi di SpaceGodzilla e Destoroyah. Godzilla vs. Destoroyah ha regalato al personaggio uno dei suoi momenti più memorabili, facendolo sacrificare per salvare suo figlio. Questo è stato un film interessante per il franchise, in quanto ha trasformato il mostro in una figura amorevole.

In seguito al fallimento dell’adattamento americano di Godzilla del 1998, che ha distorto la sua immagine, la Toho è tornata a girare film di Godzilla negli anni 2000. Soprannominata la serie “Millenium”, questi film usavano Godzilla sia come protagonista che come antagonista, il che non era diverso da come veniva usato negli anni ’90. Ad esempio, è stato il salvatore del Giappone in Godzilla 2000, ma è stato anche il loro più grande nemico in Godzilla vs. Mechagodzilla. A questo punto, Godzilla si era evoluto in un antieroe, in pratica non proteggeva nessuno, ma alcune situazioni lo portavano a stare dalla parte degli umani.

Solo un film realizzato negli anni 2000, Godzilla, Mothra e King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack, è andato controcorrente rispetto la direzione del franchise. Per la prima volta nella storia del franchise, Godzilla era una creatura davvero malvagia il cui scopo era portare dolore e miseria. Questo è un po’ simile a come è stato utilizzato nella trilogia dei film anime di Netflix, ma questi film non sono rappresentativi di chi e cosa sia Godzilla.

Anni e anni di film Godzilla hanno ovviamente influenzato il MonsterVerse della Legendary, in quanto ha preso in prestito elementi dalle versioni passate dell’iconico kaiju per creare la sua personale e unica interpretazione del Re dei Mostri. Godzilla del 2014 ha rivelato che la sua interpretazione del mostro è un’antica bestia che si sforza di preservare l’equilibrio naturale. Come tutti i Titani del MonsterVerse, Godzilla è una forza naturale il cui scopo intrinseco nel mondo è mantenere l’ordine, in particolare tenendo in riga gli altri mostri. Ciò è in netto contrasto con il modo in cui è stato rappresentato in Godzilla vs. Mothra, per esempio, dove era visto come una minaccia per la natura stessa. Godzilla del MonsterVerse è meno simile al cattivo degli originali, come anche a quello dei film degli anni ’90, e un po’ più vicino alla versione del personaggio degli anni ’60, tranne per il fatto che in questo caso ha una vera ragione per proteggere il pianeta da mostri come Ghidorah e i MUTO.

In breve, non c’è una risposta facile quando si tratta di spiegare l’allineamento di Godzilla, poiché la storia del franchise è lunga, non esiste una sola versione del famoso kaiju, e tutto dipende dal film. Forse la parola migliore per descrivere Godzilla sarebbe “antieroe”, ma neanche questa suona molto coerente con la sua natura, dopotutto i film più moderni l’hanno chiaramente trasformato in una figura eroica, ma non in maniera così marcata.

Alla fin fine la caratterizzazione che forse credo sia più calzante è proprio quella data dalla Legendary, che come sappiamo è approvata dalla Toho, ovvero un essere che non sta dalla parte di nessuno, ma che è semplicemente strumento regolatore dell’equilibrio, l’anticorpo per eccellenza del sistema Terra.

